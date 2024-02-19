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Россия пообещала выпускать более 30 тысяч гражданских БПЛА в год

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Гражданский беспилотник
Гражданский беспилотник.
Источник изображения: ixbt.com

К концу десятилетия Россия будет ежегодно выпускать более 30 тысяч гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). С таким обещанием выступил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных. Об этом сообщает РИА Новости.

«К 2030 году мы планируем выпускать свыше 30 тысяч российских гражданских беспилотников в год и довести их долю в госзакупках до уровня 80-90 процентов», — сказал российский чиновник.

В феврале руководитель проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) Григорий Макеич заявил, что тяжелый транспортный БПЛА сверхкороткого взлета и посадки «Партизан» совершил первый полет.

В том же месяце генеральный конструктор «Специального технологического центра» (СТЦ) Роман Иванов в интервью ТАСС сообщил, что российские беспилотники «Орлан-10» модернизировали в ходе специальной военной операции.

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Страны
Россия
Продукция
Орлан-10
Компании
ФПИ
Проекты
БПЛА
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