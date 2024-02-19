Войти
Lenta.ru

Беспилотный «Партизан» совершил первый полет

186
0
0
Рисунок БПЛА «Партизан»
Рисунок БПЛА «Партизан».
Источник изображения: lenta.ru

Тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки «Партизан» совершил первый полет. Об этом сообщил руководитель проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) Григорий Макеич, передает ТАСС.

«Разработчики Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина 16 февраля провели первые летные испытания демонстратора транспортного беспилотного летательного аппарата сверхкороткого взлета и посадки "Партизан", разрабатываемого по заказу Фонда перспективных исследований», — сказал он. Полет на высоте 200 метров длился 20 минут. Аппарат развивал скорость от 50 до 200 километров в час.

Специалист отметил, что первый полет проводили в пилотируемом режиме, который позволил обеспечить безопасность и снятие полетных данных для последующего обучения системы автоматического управления. По его словам, полет подтвердил существенное повышение взлетно-посадочных характеристик по сравнению с другими аппаратами этого класса. «Партизан» получил систему активного обдува вдоль всего размаха нижнего крыла, которая сокращает взлетно-посадочную дистанцию и обеспечивает устойчивое управления на скоростях до 50 километров в час.

Гендиректор ФПИ Андрей Григорьев подчеркнул, что система автоматического управления позволит выполнять полностью автономные грузоперевозки. Также «Партизан» позволит перевозить пассажиров в пилотируемом режиме.

Отмечается, что «Партизан» изготовлен их российских материалов и комплектующих. Исключением стала маршевая силовая установка. По словам директора Сибирского научно-исследовательского института авиации Владимира Барсука, в России разрабатывают гибридную силовую установку для проекта «Партизан». Основные элементы установки уже проходят испытания.

В августе 2023 года председатель индустриального совета Центра Национальной технологической инициативы Антон Рязанцев сообщил, что в 2024 году планируют выпустить десять серийных экземпляров «Партизана».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ФПИ
Персоны
Григорьев Андрей
Похожие новости
15.12.2022
Саратовская область и ФПИ будут вместе развивать высокотехнологичные оборонные проекты
05.12.2016
ОСК и ФПИ будут вместе создавать роботов для освоения Арктики
23.10.2015
Миротворцы ЦВО получили более 1000 комплектов экипировки "Ратник"
30.10.2014
Лаборатория аддитивных технологий и проектирования материалов создана в Нижнем Новгороде
16.10.2014
Фонд перспективных исследований не уступает американскому агентству DARPA
18.09.2014
По следу пули найдут стрелка
03.03.2014
Заключено соглашение о сотрудничестве между ФПИ и Минздравом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.02 03:13
  • 59336
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.02 21:50
  • 407
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.02 20:22
  • 1
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 17.02 14:47
  • 2
Ответ Сергею-82 в теме Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 17.02 01:11
  • 1
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 16.02 20:37
  • 0
Ответ на "США и Дания заблокируют российский флот в Арктике"
  • 16.02 18:38
  • 1
В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ
  • 16.02 16:04
  • 0
Марионетка Байден идет ва-банк: операция по принуждению к миру в Беларуси
  • 16.02 15:23
  • 1
Можно ли было начать СВО в 2014 г (военный аспект вопроса)?
  • 16.02 11:16
  • 0
США и Дания заблокируют российский флот в Арктике
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов
  • 16.02 03:34
  • 18
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 15.02 17:58
  • 1
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 15.02 17:46
  • 1
Первый грузовой самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный