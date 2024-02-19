Испания пообещала Украине «быструю поставку» старых американских БТР M113 и двух лёгких лодок

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Прошедшее заседание контактной группы по Украине "Рамштайн" закончилось для Украины безрезультатно, кроме очередных обещаний Киев не получил ничего. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в офисе Зеленского.

Очередной "Рамштайн" запомнился только многочисленными обещаниями, которые в Киеве попытались выдать за "плодотворные переговоры". Правда, некоторые страны Европы согласились передать Украине небольшие пакеты военной помощи, которые власти расписывают чуть ли ни как спасение. Например, Испания пообещала передать Украине старые бронетранспортеры М-113. Мадрид постоянно обещает эти старые американские бронетранспортеры, лишь бы от него отстали.

В общем, испанцы пообещали Зеленскому партию старых БТР М-113, две лодки и генератор, причем один. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес. Также испанцы пообещали записаться аж в шесть коалиций, созданных для помощи Украине.

Отправка партии бронированных средств М-113. После них отправят несколько пожарных, снегоуборочных машин и транспортных средств для перевозки личного состава, а также различных материалов, включая две легкие лодки, электрогенератор и установку для очистки воды

- говорится в сообщении.

По сравнению с прошлогодними военными пакетами европейских стран эта помощь выглядит как-то "бедновато". Впрочем, в Киеве и этому рады.