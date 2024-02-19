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ТАСС

В США заявили, что не видят Украину в НАТО до окончания боевых действий

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Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины.
Источник изображения: РИА Новости/Михаил Маркив

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Киев должен сконцентрироваться на проведении реформ в военной сфере для подготовки к вступлению в альянс

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. США считают, что Украина не сможет вступить в НАТО до окончания вооруженного конфликта с РФ. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в интервью польскому порталу Interia.

"В то время, когда Украина находится в состоянии войны с Россией, мы не можем думать о ее членстве в альянсе", - отметил Кирби. Он подчеркнул, что Киев должен сконцентрироваться на проведении реформ в военной сфере для подготовки к вступлению в НАТО.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. НАТО приняла 11 июля 2023 года итоговое заявление саммита в Вильнюсе, в котором выразила уверенность в том, что будущее Украины - в альянсе. Приглашение присоединиться к НАТО может быть направлено Украине, "когда союзники придут к согласию и будут выполнены [предъявляемые Киеву Западом] условия", говорилось в документе. Вероятных сроков приема не называлось. В организации неоднократно подчеркивали, что присоединение Украины к НАТО невозможно, пока страна находится в состоянии конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Киев пытается оказывать давление на страны НАТО по вопросу о получении приглашения в альянс. Он предупреждал, что возможное вступление Украины будет иметь крайне негативные последствия для европейской безопасности и потребует от России твердой реакции. 

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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