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ТАСС

Лидер "зеленых" ФРГ призвал к скорейшему решению по ракетам Taurus для Украины

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Крылатая ракета Taurus
Крылатая ракета Taurus.
Источник изображения: Sergey Kohl/ Shutterstock/ Fotodom

При этом Омид Нурипур подчеркнул, что поставки вооружений на Украину должны быть согласованы с партнерами по альянсу

БЕРЛИН, 16 февраля. /ТАСС/. Сопредседатель входящей в правящую коалицию ФРГ партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Германию призвал федеральное правительство принять скорейшее решение о поставке дальнобойных крылатых ракет Taurus.

"Это правильно, Украина должна получить решение как можно скорее. Потому что его ждали очень долго", - сказал Нурипур в интервью агентству DPA. При этом он подчеркнул, что поставки вооружений на Украину должны быть согласованы с партнерами по альянсу.

В то же время лидер "зеленых" не предъявлял властям ФРГ четких требований ни в том, ни в другом направлении. Он просто попросил внести ясность в ближайшее время. Политик ожидает, что встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца с Зеленским станет четким подтверждением того, что "Запад продолжает твердо стоять на стороне Украины".

Нурипур также выразил обеспокоенность тем, что Конгресс США не проголосовал по законопроекту о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню. Он считает, что потерю американской помощи невозможно компенсировать, "просто щелкнув пальцами". США, безусловно, являются основным поставщиком оружия Украине, Германия следует за ними, заключил политик.

Ожидается, что президент Украины прибудет в Берлин 16 февраля. Предполагается, что Шольц и Зеленский во время визита последнего подпишут двустороннее соглашение по безопасности. Зеленский выступит также на 60-й Мюнхенской конференции по безопасности (пройдет с 16 по 18 февраля). Это будет его второй визит в ФРГ с февраля 2022 года.

17 января Бундестаг большинством голосов отклонил резолюцию консервативной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) о поставке Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, с помощью которых возможно наносить удары по целям на территории РФ. При этом против поставок Taurus проголосовали многие члены фракций "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП), которые сами неоднократно выступали в поддержку их передачи Киеву. В их числе главы парламентских комитетов по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП) и по европейским делам Антон Хофрайтер ("Союз-90"/"зеленые"), эксперт по вопросам политики безопасности фракции "Союз-90"/"зеленые" Сара Нанни.

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но канцлер ФРГ до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны и в октябре прошлого года принял решение пока не делать этого. Он неоднократно говорил, что все поставки оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. 10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км. 

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