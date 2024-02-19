БПЛА «Орион»: оценка китайских специалистов по опыту СВО.

По результатам сбора и обработки информации, опубликованной в зарубежных специализированных военно-технических изданиях, установлен уровень осведомленности китайских конструкторов и специалистов авиастроительной области о ситуации с разработкой, производством и возможностями разведывательно-ударного БПЛА «Орион», разработку которого по контракту с МО РФ от 10.2011 выполнила компания «Транзас» (в настоящее время АО «Кронштадт»). Опытно-конструкторской работе был присвоен шифр «Иноходец», а производственное обозначение «Изделие 90».

Прототип беспилотного летательного аппарата был представлен вниманию специалистов на авиасалоне МАКС в г. Жуковский в 2015 году. Через два года, в 2017 году, в открытом доступе размещены основные тактико-технические характеристики. Достоверно известно, что летные испытания аппарата начались в мае 2016 года, а полеты с применением авиационных средств поражения – в 2018 году.

Опытно-боевую эксплуатацию БПЛА «Орион» проводили в Сирийской Арабской Республике – был задействован комплекс в составе 3-х БПЛА и одного наземного пункта управления (НПУ). Известно, что аппараты выполнили около 80 боевых вылетов и успешно уничтожили не менее 40 наземных целей, применяя различные образцы вооружения. По результатам «сирийского опыта» в апреле 2020 года МО РФ приняло БПЛА «Орион» на вооружение – был подписан контракт на поставку 7 комплексов, т.е. 21 аппарат и 7 НПУ. По оценкам китайских аналитиков, по состоянию на март 2022 года на вооружении ВКС РФ находилось 30 БПЛА данной модели.

Компановка БПЛА «Орион»

Китайские аналитики отмечают, что российским специалистам (Итлан, г. Рыбинск) удалось успешно скопировать австрийский двигатель Rotax 914 и наладить выпуск силового агрегата под обозначением АПД-115Т (мощность 120 л.с.), который комплектуют винтом модели АВ-115 (производство компании «Аэросила»).

Сотрудники профильных предприятий ОПК Китая указывают на необходимость создания более мощного двигателя для БПЛА «Орион» с целью реализации возможностей его планера, который изготавливается из углеволоконных материалов с применением метода вакуумной диффузии, что позволило российским конструкторам удержать массу пустого БПЛА. В список преимуществ российского БПЛА китайские специалисты относят наличие эффективной системы борьбы с образованием льда на фюзеляже и оперении, что позволяет применять «Орион» в холодном климате.

Китайские специалисты указывают, что первая модификация рассматриваемых БПЛА была лишена системы спутниковой связи (управление обеспечивали системы СКВ, УКВ и микроволнового диапазона, антенны на нижней плоскости фюзеляжа). Вторая модификация получила узкополосную систему (антенна на верхней плоскости фюзеляжа), а аппараты третьей модификации уже оснащают системой широкополосной спутниковой связи, которую устанавливают под радиопрозрачный обтекатель увеличенного размера в носовой части.

Обнаружение воздушных и наземных целей возложено с помощью РЛС МФ-2 Х-диапазона, а также многоканальной оптико-электронной станции, состоящей из двух тепловизионных камер, одной телевизионной и одного лазерного дальномера (производство АО «Корпорация Фазотрон-НИИР»). В совокупности это оборудование позволяет применять широкий спектр авиационных средств поражения (АСП) массой от 20 до 100 кг, а именно:

авиационные корректируемые бомбы КАБ-50 и КАБ-100 с наведением по телевизионному или инфракрасному каналу;

авиационная корректируемая бомба КАБ-20 с наведением по лазерному лучу;

планирующая, оперенная корректируемая бомба УПАБ-50 с наведением по спутниковому каналу;

легкая универсальная ракета Х-50 с наведением по инфракрасному каналу (предназначена для борьбы с другими БПЛА);

неуправляемые бомбы ФАБ-50 и ОФАБ-100;

модифицированная ПТУР 9М133ФМ-3 «Корнет-Д» (также известна как Х-БПЛА).

В отношении ракеты Х-50 китайским специалистам известно, что в качестве образца при ее разработке российские конструкторы ориентировались на американскую AGM-114 (по компоновке, размерам и массе) и в результате получилось создать боеприпас длиной 1,8 м, диаметром корпуса 180 мм, размахом крыльев 300 мм. Масса боевой части (БЧ) составляет 20 кг, а дальность стрельбы от 8 до 30 км. Наведение по телевизионному и лазерному каналам. Авиационная бомба КАБ-20 имеет корпус длиной 0,9 м, диаметр 130 мм и размах крыльев 350 мм. Масса БЧ составляет 7 кг.

Ракета X-50 и авиационные бомбы КАБ-20

Известно, что при разработке АСП массой 50 кг российские конструкторы использовали БЧ от боеприпасов РСЗО калибра 122 мм, а для бомб массой 100 кг применены БЧ от боеприпасов РСЗО калибра 220 мм.

В отношении свободнопадающих ОФАБ-50 и ОФАБ-100 китайские аналитики полагают, что рассматриваемый БПЛА сможет применять данные боеприпасы после внедрения в состав бортового радио-электронного оборудования вычислительной подсистемы типа СВП-24 «Гефест», которая доказала свою эффективность в Сирии.

Наибольшее внимание китайских специалистов привлекает именно ПТУР 9М133ФМ-3, при помощи которой 19.12.2021 БПЛА «Орион» успешно поразил вертолетную мишень ВМ-В (пр-во Технодинамика), а также, с высокой долей вероятности, именно эти боеприпасы с лазерной ГСН позволили российским БПЛА уничтожить 2 «Байрактар-ТВ2» в воздушном пространстве Украины.

Кроме того, данные ПТУР неоднократно применялись для уничтожения штабов и пунктов управления 54-й омбр ВСУ, а также националистических подразделений «Айдар» и «Азов» (запрещены в РФ), поскольку тандемная БЧ 9М133ФМ-3 пробивает перекрытия толщиной до 3,5 м или лист гомогенной брони толщиной 1,3 м. Дальность стрельбы данной ракеты достигает 10 км.

Также, китайские обозреватели высказывают мнение, что в эпизоде с уничтожением одной пусковой установки РСЗО М142 HIMARS от 05.07.2022 были задействованы два БПЛА «Орион», т.е. один аппарат выполнил пуск ПТУР, а второй осуществлял визуальный контроль.

Китайские аналитики ожидают повышения боевых возможностей рассматриваемого БПЛА за счет включения в номенклатуру АСП тяжелой ПТУР 9М127-1 (от комплекса 9К121М «Вихрь-М»).

ПТУР 9М127-1 «Вихрь» на подвеске вертолета

В дополнение к вышесказанному следует отметить, что китайские специалисты пристально наблюдают за производственным процессом на сборочном предприятии АО «Кронштадт» в г. Дубна, персонал которого в настоящее время работает в три смены.

В случае если, АО «Кронштадт» сможет обеспечить неснижаемый объем БПЛА «Орион» в ВКС РФ на уровне 50 ед., то при таком количестве беспилотников российские военные смогут в значительной мере контролировать ситуацию на линии боевого соприкосновения. По расчетам китайских аналитиков, при введении в боевую эксплуатацию 100 ед. БПЛА указанной модели ВКС РФ смогут в оперативном порядке выполнять значительно больший объем боевых задач – прежде всего «организуют беспилотный геноцид в отношении украинских артиллеристов и ракетчиков».

По материалам китайских специализированных венно-технических изданий