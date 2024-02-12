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ПТРК «Корнет»: китайские оценки по опыту СВО ВС РФ на Украине

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ПТРК «Корнет»: китайские оценки по опыту СВО ВС РФ на Украине
ПТРК «Корнет»: китайские оценки по опыту СВО ВС РФ на Украине.
Источник изображения: invoen.ru

Специалисты Национальной освободительной армии Китая и инженеры оборонной промышленности КНР внимательно отслеживают ход Специальной военной операции ВС России на Украине, отслеживая практические возможности российских вооружений в реальных боевых условиях. Им хорошо известно, что противотанковый ракетный комплекс 9К135 «Корнет» (по классификации НАТО АТ-14 Spriggan, далее – ПТРК «Корнет») разработан специалистами Тульского КБП в качестве замены морально устаревшего комплекса 9К133 «Конкурс» (по классификации НАТО АТ-5). Комплекс 9К135 был впервые представлен в октябре 1994 года.

К настоящему моменту ПТРК «Корнет» поставлен в следующие страны: Алжир, Греция, Индия, Иордания, Иран, Ирак, Королевство Саудовская Аравия, Кувейт, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Исламская Республика Пакистан (52 пусковые установки (ПУ) и 500 ракет за 62,46 млн.долл.США), Сирийская Арабская Республика, Турецкая Республика (80 ПУ и 800 ракет за 70 млн.долл.США) и Эритрея.

Достоверно установлено, что к 2019 году специалисты оборонно-промышленного комплекса Исламской Республики Иран завершили работы по копированию ПТРК «Корнет». Иранская версия получила обозначение «Dehlavieh», которую с 2020 года передавали проиранским формированиям в Сирию, Йемен, а также отрядам «Хезболлы».

К настоящему моменту в РФ осуществляется серийный выпуск нескольких моделей противотанковых управляемых ракет:

  • 9М133ФМ-1 для наземных ПУ (носимые или размещенные на бронемашинах «Тигр», БМД-4М, а также в боевых модулях БМП «Курганец-25» или БТР «Бумеранг») и

ПТРК «Корнет» на шасси БМ «Тигр»

  • 9М133ФМ-3 для применения с разведывательно-ударных БПЛА типа «Орион»/«Иноходец».

Достоверно известно, что модифицированные ракеты имеют повышенную до 320 м/сек скорость полета и позволяют поражать цели на дальности до 10000 м.

Следует обратить внимание, что ракеты серии 9М133 имеют три варианта боевой части (БЧ), а именно:

  • противотанковая (пробивает до 1300 мм гомогенной брони или железобетонную конструкцию толщиной до 3,5 м на дальности до 8000 м);
  • объемно-детонирующая (предназначена для поражения небронированной техники, живой силы противника в траншеях/укрытиях, долговременных огневых точек, зданий и даже вертолетов на дальности до 8000 м);
  • осколочно-фугасная (дальность пуска до 10 000 м).

Переносная ПУ и противотанковая ракета 9М133

Огневое могущество всех трех моделей БЧ сопоставимо с зарядом массой 10 кг тротила. Высокую эффективность второй модификации БЧ обеспечивает дистанционный взрыватель. Все ракеты комплектуются двумя типами взрывателей – контактный и дистанционный.

К положительным моментам ПТРК «Корнет» следует отнести следующее:

  • отсутствие проводной системы наведения;
  • многофункциональность;
  • высочайшую стойкость к помехам природного и искусственного характера (гарантированно преодолевает воздействие системы «Штора-1», устанавливаемую на танках Т-90);
  • простоту в обслуживании.

Мировой опыт боевого применения ПТРК «Корнет» 

По данным источников, в 2006 году отряды движения «Хезболла» неоднократно применяли ПТРК «Корнет» по танкам «Меркава». В 2016 году в Ираке зафиксировано поражения из данного ПТРК танка М1А2 «Абрамс». В 2018 году курдские отряды в Сирии активно применяли «Корнеты» для борьбы с танками «Леопард 2А4» (уничтожено не менее 10 танков после попаданий в борт или в заднюю секцию башни) и для налетов на позиции самоходных артиллерийских установок Т-155 «Фиртина» (попадание гарантированно вызывает детонацию боеприпасов и полное уничтожение САУ) Сухопутных Войск ВС Туреции.

Применение ПТРК «Корнет» в Сирии


Опыт применения в ходе специальной военной операции

В феврале-апреле 2022 года ПТРК 9К135 позволили сводному отряду воздушно-десантных войск ВС РФ, захвативших аэродром Гостмель отражать атаки превосходящих сил бронетанковых подразделений Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

В марте и июне 2022 года разведывательно-ударные БПЛА «Орион»/«Иноходец» при помощи ракет 9М133ФМ-3 неоднократно уничтожали огневые точки националистического батальона «Айдар» (запрещен в РФ) и бронетехнику ВСУ.

Расчет ПТРК «Корнет» выходит на огневую позицию

В ходе боев в Херсонской области в сентябре 2022 года подразделения ВДВ ВС РФ систематически применяли ПТРК «Корнет» для борьбы с наступающими подразделениями ВСУ.

В октябре 2022 года при отражении попытки десанта ВСУ на территорию Запорожской Атомной Электростанции.

В ноябре 2022 года в ходе боев за поселок Водяное подразделения частной военной компании «Вагнер» активно использовали ПТРК «Корнет» с ракетами, оснащенными объемно-детонирующими БЧ для уничтожения долговременных огневых точек противника.

В рамках наступления на Бахмут/Артемовск российские подразделения активно использовали ПТРК 9К135, опираясь на данные разведки, полученные от снайперов-разведчиков или от операторов квадрокоптеров.

В дополнение к вышесказанному отметим, что оборонно-промышленный комплекс КНР продвигает на мировой оружейный рынок ПТРК «Красная стрела-9А», который по некоторым параметрам несколько лучше российского «Корнета», однако тактико-технические характеристики китайского ПТРК пока не были проверены в ходе реального вооруженного конфликта.

По материалам китайских специализированных военно-технических изданий

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