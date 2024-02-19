В Бундестаге выступили за ускорение поставок боеприпасов Украине

Изготовленные германской группой Rheinmetall AG на ее предприятии в Унтерлюссе для поставки на Украину новые 35-мм зенитные бронебойные подкалиберные выстрелы.

В противном случае Киев рискует уступить позиции на отдельных участках фронта "из-за численного превосходства российской стороны", отметил глава комитета по европейским делам Антон Хофрайтер

БЕРЛИН, 16 февраля. /ТАСС/. Глава комитета по европейским делам Бундестага (парламент ФРГ) Антон Хофрайтер ("зеленые") в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию выступил за ускорение поставок Киеву боеприпасов.

"Украина остро нуждается в артиллерийских боеприпасах", - заявил Хофрайтер в интервью медиагруппе Funke. В противном случае, как считает политик, Украина рискует уступить позиции на отдельных участках фронта "из-за численного превосходства российской стороны".

"По этой причине мы должны закупать боеприпасы для Украины по всему миру и в то же время быстро наращивать собственное производство", - подчеркнул Хофрайтер. Он также призвал поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ранее агентство DPA сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц и Зеленский во время визита последнего в Берлин могут подписать двустороннее соглашение по безопасности. Зеленский выступит также на 60-й Мюнхенской конференции по безопасности (пройдет с 16 по 18 февраля). Это будет его второй визит в ФРГ с февраля 2022 года.

14 февраля по прибытии на очередное заседание контактной группы по военному содействию Киеву в Брюсселе глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус заявил, что в текущем году Украине будет передано в три-четыре раза больше артиллерийских снарядов, чем в прошлом. Он сообщил, что в бюджете ФРГ в 2024 году заложено на производство боеприпасов €3,5 млрд. По его словам, исход конфликта на Украине "в конечном итоге будет решен в том числе на сборочных линиях".