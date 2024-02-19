Что Путин сказал бы себе, переместившись во времени на 20 лет назад? (Гуаньча, Китай)

"Гуаньча": залогом мощи России стал отказ от сближения с Западом

Раньше Москва хотела сотрудничать с Западом, но тот отверг ее, пишет автор статьи из "Гуаньча". Однако сейчас становится ясно: России не нужны США или ЕС, чтобы быть сильным государством. Ее экономика превосходит все ожидания, равно как и военная мощь и политическое влияние.

Долгое интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону можно подытожить одной фразой: он всем сердцем стремился к луне, а она все глядит на канаву (обр. отнестись к другой стороне со всей душой, но быть отвергнутым, недооцененным. — Прим. ИноСМИ).

За жесткостью и рациональностью Путина на самом деле скрывается горечь — когда-то он хотел, чтобы Россия и Запад сотрудничали, но не вышло.

На протяжении всех этих лет российский президент выступал со многими речами, писал немало длинных статей, и все они посвящены одному: "Я ничего не мог поделать. Я мог присоединиться к вашему цивилизованному миру, но вы отвергали меня снова и снова. Сегодняшняя ситуация — ваших рук дело, вы меня вынудили".

Скажем так, из всех политических игроков в России Путин, возможно, меньше всех хочет войны с Западом. Другие силы более радикальны в сравнении с ним.

Раньше Путин благосклонно относился к США и Европе. Приведу несколько примеров: он три раза — в 2001, 2004 и 2008 году — требовал присоединения России к НАТО, но все время ему отказывали.

После событий 9/11 (11 сентября 2001 года в США прошла серия из четырех террористических актов, совершенных членами "Аль-Каиды"*, которые привели почти к трем тысячам жертв. — Прим. ИноСМИ) Путин первым из всех глав государств позвонил Джорджу Бушу — младшему, чтобы выразить соболезнования. Вскоре после этого США ввели войска в Афганистан — в целях борьбы с терроризмом. Путин активно поддержал американцев и убедил пять стран Центральной Азии оказать им помощь, даже вывел российский контингент с военных баз на Кубе... Оцените степень его искренности по отношению к Западу.

Нужно понимать, что Путин — преемник Ельцина. Изначально он стремился к развороту на Запад.

Российский лидер никогда не был сторонником жесткой линии, он не хотел вернуть великую славу Советского Союза. Он всегда относился к этому периоду истории с рефлексией, идеологически он довольно близок множеству наших китайских интеллектуалов. Вспомнить даже его диссертацию "Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений": главная мысль работы заключается в том, что богатое ресурсами государство может опираться на их экспорт, который находится в руках национальной элиты, и интегрировать его в современную финансовую отрасль. Тогда страна станет великой и зажиточной державой даже без развития промышленного производства.

То есть работу можно перевести так: "Как сделать Россию великой страной, опираясь на продажу нефти в условиях рыночной экономики". Приняв рыночную экономику, Россия может разбогатеть на одной только продаже ресурсов, и ей не нужны будут ни промышленность, ни наука, народ и так сможет вести хорошую жизнь...

Сегодня такая теория кажется нам забавной, но в 1990-х она была мейнстримом. Мы посмеиваемся над ней, но давайте подумаем, сколько экспертов за прошедшие десятилетия выступали с аналогичными идеями?

После распада СССР Россия пыталась "покориться" США, "вверить себя в милость" Запада. Она приглашала американских специалистов провести шоковую терапию, по низким ценам распродавала государственные активы, сбывала национальные ресурсы и технологии и сбрасывала с себя бремя рабочего класса, в общем, ослабляла собственное положение... Москва думала, что если избавится от зубов и срежет когти, то Вашингтон ее примет. Но что в итоге? За свою историю Россия четыре раза пыталась вступить в НАТО, но ее заявки отклонялись, она постоянно шла на компромиссы и уступки, но альянс не прекращал расширяться, в соседних странах то и дело вспыхивали цветные революции.

Во время беседы с Карлсоном Путин сказал вот что: "Я стал президентом в 2000 году. Думал: ладно, всё, югославская тема прошла, надо попробовать восстановить отношения, всё-таки открыть вот эту дверь, в которую Россия пыталась пройти. И больше того, я уже публично говорил об этом, могу повторить, на встрече здесь, в Кремле, с уходящим от власти Биллом Клинтоном — вот здесь рядышком, в соседнем помещении — я ему сказал, задал вопрос: слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно? Вдруг он сказал: "Ты знаешь, это интересно, я думаю, что да". А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: "Ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой — нет, сейчас это невозможно." Можете спросить у него, я думаю, он наше интервью услышит — подтвердит. Я бы никогда не стал ничего подобного говорить, если бы этого не было. Ну ладно, сейчас невозможно".

В прошлом году российский лидер как-то сказал, что, будь у него возможность, он бы обязательно отправился в прошлое и сказал молодому себе: не надо быть таким наивным, не надо верить Западу на слово... Думаю, он говорил это со всей душой.

За прошедшие годы Путин не раз признавался, что был раньше слишком наивен и романтичен, полагая, что с распадом Советского Союза, уходом разговоров о коммунизме и идеологической борьбы Запад оставит Россию в покое и, может, даже примет ее в свой лагерь.

Тем не менее десятилетия непрерывного давления на страну со стороны США, попыток изолировать ее и расширения НАТО заставили Путина понять: Запад хотел не просто распада СССР, а распада России, он выступал не против коммунизма, а против любой большой державы, способной ему угрожать.

Ельцин верил, что может подружиться с Клинтоном. Путин позже считал, что находится в хороших отношениях с Бушем, но имеют ли смысл такие связи? Перед лицом национальных интересов любые персональные отношения — это прикрытие для стратегического обмана. Те, кто действительно считают иначе, станут в истории посмешищем.

Многие из нас недостаточно хорошо понимают российский народ. Мы считаем его воинственной нацией с неколебимым духом, но в реальности это очень сложные люди. Особый темперамент в литературе и искусстве делает их чувствительными и гордыми, но и несколько закомплексованными. Русские полагают себя европейцами, западниками, они исторически любят французский язык, изучали европейский дворцовый этикет... Начиная со времен Петра Великого Россия постепенно приближалась к Старому континенту, без сожалений меняя свою одежду, культуру, питание, она снова и снова женила своих мужчин на европейках, раз за разом спасала этот регион, но в конечном счете в ответ всегда получала одни удары.

Товарищ Сталин питал отвращение к этому европейскому духу и резко его критиковал. В мае 1947 года он сказал трем писателям: "Если взять нашу среднюю интеллигенцию, научную интеллигенцию, профессоров, врачей, у них недостаточно воспитано чувство советского патриотизма. У них неоправданное преклонение перед заграничной культурой. Все чувствуют себя еще несовершеннолетними, не стопроцентными, привыкли считать себя на положении вечных учеников. ... Сначала немцы, потом французы, было преклонение перед иностранцами ... Простой крестьянин не пойдет из-за пустяков кланяться, не станет ломать шапку, а вот у таких людей не хватает достоинства, патриотизма, понимания той роли, которую играет Россия".

Но понапрасну. Что в Советском Союзе, что в ранее в России высокопоставленные элиты иногда склоняются к прозападным мыслям и стремятся угождать Европе. Это обернулось трагедией для всей страны и ее народа...

Американский президент Джо Байден тоже как-то вспомнил заявление Москвы в адрес Вашингтона: "Если вы и дальше будете так с нами поступать [речь о расширении НАТО], нам придется повернуться к Китаю". Тогда Байден с насмешкой сказал: "Удачи, если с Китаем ничего не выйдет, можно попробовать Иран".

Но сегодня жестокая реальность наконец-то пробудила россиян. Соединенные Штаты и Европа никогда не считали эту страну "своей".

Москва выступила против Запада и его приспешников. Их борьба продолжается почти три года, но Россия не пала. Мало того, ее экономика выросла — по ВВП страна превзошла Германию и стала пятой по величине экономикой мира.

Она развеяла свои иллюзии насчет Запада. Россия — один из крупнейших на планете производителей энергоресурсов и продовольствия. Ей пришлось сделать выбор и встать на сторону первой промышленной державы мира. Она перекрыла дорожку, по которой деньги и ресурсы поступали в США и Европу. Именно решительное отделение от Запада вызвало в России экономический рост. Внутренние потребители уже не могут приобретать там товары, а американцы и европейцы, соответственно, не получают от них дохода. Средства остаются в стране, накапливается капитал, у государства больше денег для инвестиций и модернизации производства. Вы заметили, что оборонная промышленность России, которая была на спаде, стала восстанавливаться?

Сегодня Россия — пятая по величине экономика мира, в ней проживают более 140 миллионов человек. Одни только продажи автомобилей в стране достигают от 1,5 миллиона до 2,5 миллиона единиц в год, при этом доля Поднебесной менее чем за годовой период составила 40%. Объем российско-китайской торговли в 2023 году — 300 миллиардов долларов, это 6% от общего импорта и экспорта нашей страны! Кроме того, Россия обладает влиянием на 500 миллионов человек на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, она владеет крупнейшими в мире запасами энергоресурсов, они с Китаем прекрасно друг друга дополняют. Россия приковала внимание НАТО к Восточной Европе, а миллиард человек в Европе и Соединенных Штатах не решаются вступить с ней в борьбу.

На первый взгляд кажется, что Запад оказывает на Россию огромное военное давление. На деле же восточные страны помогают ей справляться с этой гигантской политической, военной и экономической нагрузкой. Сейчас идет мировая война, та, что меняет глобальный порядок, и в результате ее старое мироустройство, пожирающее людей, опрокинется.

Это — единственный верный путь!

Путин говорил много вещей. Некоторые его высказывания резонны, другие — не совсем, но одно из них воистину верно: "Не бывает какого-то промежуточного состояния: или страна является суверенной, или колонией".

Автор: Господин Пинъюань (平原公子)

* Запрещенная в России террористическая организация.