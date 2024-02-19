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Интерфакс-АВН

В Минобороны РФ заявили о нацеленности на развитие многопланового сотрудничества с КНДР

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А.Фомин
А.Фомин.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил о необходимости развития многопланового сотрудничества с Северной Кореей.

"Мы нацелены на последовательное расширение многоплановых контактов РФ и КНДР, что полностью отвечает интересам наших стран и народов", - заявил Фомин в четверг в Москве на приеме по случаю 82-й годовщины со дня рождения Ким Чен Ира.

"Убежден, что традиционные добрососедские отношения между Россией и КНДР будут и далее крепнуть и развиваться, внося весомый вклад в обеспечение мира и стабильности на Корейском полуострове и Северо-Восточной Азии в целом", - сообщил Фомин.

В МИД России отметили близость подходов РФ и КНДР к глобальным и региональным проблемам.

"Сегодня отношения между нашими странами характеризуется высокой степенью взаимопонимания, близостью подходов к большинству глобальных и региональных проблем", - сказал директор первого департамента Азии МИД России Иван Желоховцев на приеме.

"Уверен, что по мере окончательного преодоления последствий пандемии двусторонние отношения продолжат поступательное развитие, в том числе в практических областях в интересах народов наших стран", - заявил он.

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Фомин Александр
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