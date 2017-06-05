Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия предлагает совместно совершенствовать архитектуру безопасности в АТР

06.06.2017 РИА Новости 191 0
0
Понравилась новость?
 0
Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин на Международной конференции по вопросам безопасности в АТР Шангри-ла диалог
Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин на Международной конференции по вопросам безопасности в АТР Шангри-ла диалог
Источник: © РИА Новости

СИНГАПУР, 4 июн - РИА Новости. Россия предлагает совместно совершенствовать архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и обеспечить учет озабоченностей всех стран региона, об этом заявил в воскресенье замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин, выступая на Международной конференции по вопросам безопасности в АТР "Шангри-ла диалог".

По его словам, "архитектуру безопасности необходимо привести в соответствие с реалиями и обеспечить учет озабоченностей всех государств АТР". Кроме того, добавил Фомин, в России "убеждены, что такая архитектура должна базироваться на принципах неделимости безопасности, уважения норм международного права, мирного урегулирования споров и конфликтов, невмешательства во внутренние дела государств, взаимного уважения интересов друг друга".

Замминистра также отметил, что "существующая в АТР система закрытых эксклюзивных военных альянсов не может быть универсальным инструментом, поскольку не гарантирует безопасность тех стран, которые в эти союзы не входят". Более того, продолжил он, "с учетом изменившихся со времен "холодной войны" угроз, возникает закономерный вопрос о способности таких структур эффективно реагировать на современные региональные и глобальные вызовы.

Кроме того, Фомин напомнил, что уже стартовал процесс размещения комплексов THAAD в Республике Корея. "Не могут не настораживать и звучащие в Токио идеи о наращивании собственного противоракетного потенциала", - добавил он.

В связи с этим, отметил он, "дальнейшие шаги, приближающие инфраструктуру ПРО к российским границам, несомненно, будут нами учитываться при анализе ситуации и возможных ответных действий".

В России также убеждены, что "ведущиеся в регионе под эгидой США работы по развертыванию элементов глобальной ПРО не только не позволят решить существующие проблемы на Корейском полуострове, но и, напротив, лишь усугубят их". По словам замминистра, "важно совместными усилиями не допустить развития ситуации по кризисному сценарию и перевести процесс в переговорное русло, что отвечало бы интересам безопасности всех стран региона".

Замглавы ведомства также отметил, что подобное развитие событий чревато самыми серьезными негативными последствиями для международной и региональной стратегической стабильности. "В АТР, где и так сложилась непростая ситуация в сфере безопасности, появляется новый деструктивный фактор, способный дополнительно осложнить решение ядерной и других проблем Корейского полуострова, спровоцировать в регионе гонку вооружений, в том числе ракетных", - сказал Фомин.

По его словам, "накал ситуации на Корейском полуострове вызывает обеспокоенность". У России, отметил Фомин, "также как и у других государств имеются серьезные озабоченности в отношении действий Пхеньяна, не способствующих снижению напряженности".
05.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сингапуp
США
Продукция
THAAD
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
Проекты
Ядерный щит

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.06 20:13
  • 26
Новая российская ракета класса "воздух–воздух" угрожает ВВС США
  • 06.06 20:13
  • 32
"Мы опоздали с внедрением цифровых технологий"
  • 06.06 20:08
  • 26
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 06.06 20:05
  • 14
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 06.06 20:00
  • 87
Часовых на вышках заменят тепловизоры
  • 06.06 19:23
  • 1
"Головная боль" Бундесвера: самая проблемная техника немецкой армии
  • 06.06 18:44
  • 1
Су-35С вылечили от "детских болезней", а для ПАК ФА создали новый двигатель
  • 06.06 17:45
  • 9
Российские УДК с возможностями ПЛО и ПКО
  • 06.06 17:39
  • 2
Совет Безопасности следит за повышением качества жизни россиян
  • 06.06 17:31
  • 1
На полигоне под Волгоградом открылись всеармейские соревнования по танковому биатлону
  • 06.06 16:07
  • 14
МС-21 - взгляд с Запада
  • 06.06 14:56
  • 7
Фрегаты (сторожевые корабли) проекта 11356Р/М.
  • 06.06 14:11
  • 16062
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.06 13:22
  • 4
Партия новых корветов начнет поступать на Тихоокеанский флот с конца июня
  • 06.06 12:54
  • 697
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
другие обсуждаемые темы