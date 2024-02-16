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ТАСС

Генинспектор ВС ФРГ пообещал Сырскому военную поддержку на сумму более €100 млн

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Генеральный инспектор бундесвера Карстен БРОЙЕР
Генеральный инспектор бундесвера Карстен БРОЙЕР.
Источник изображения: invoen.ru

В пакет помощи входят бронемашины с усиленной противоминной защитой, бомбы для вооружения небольших беспилотников, 77 грузовых автомобилей MULTI 1A1, медикаменты, а также комплекты запасных частей для различных систем вооружения

БЕРЛИН, 15 февраля. /ТАСС/. Генеральный инспектор Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) Карстен Бройер в ходе визита в Киев на прошлой неделе пообещал новому главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому краткосрочную военную поддержку на сумму более €100 млн. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"В целом мы очень близки к тому, что происходит на Украине и к тому, что нужно Украине", - приводятся слова министра на сайте Минобороны ФРГ. При этом указывается, что в ходе визита на Украину Бройер встретился с Сырским. Писториус подчеркнул, что генеральный инспектор Бундесвера "смог пообещать своему украинскому коллеге краткосрочную поддержку на сумму более €100 млн".

В пакет помощи входят бронемашины с усиленной противоминной защитой, бомбы для вооружения небольших беспилотников, 77 грузовых автомобилей MULTI 1A1, медикаменты, а также комплекты запасных частей для различных систем вооружения.

14 февраля по прибытии на очередное заседание контактной группы по военному содействию Киеву (формат "Рамштайн") в Брюсселе глава оборонного ведомства ФРГ заявил, что в текущем году Украине будет передано в 3-4 раза больше артиллерийских снарядов, чем в прошлом году. Он сообщил, что в бюджете ФРГ в 2024 году заложено на производство боеприпасов €3,5 млрд. По его словам, исход конфликта на Украине "в конечном итоге будет решен в том числе на сборочных линиях".

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - с февраля 2022 года превысил €27 млрд. В этом году ФРГ выделит более €7 млрд на поддержку Киева поставками вооружений. 

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