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ТАСС

МО РФ: развитие связей РФ и КНДР поможет сохранить стабильность на Корейском полуострове

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Флаги России и КНДР
Флаги России и КНДР.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Замминистра обороны Александр Фомин также отметил, что две страны "нацелены на последовательное расширение многоплановых контактов"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Развитие и укрепление отношений России и КНДР будут способствовать обеспечению стабильности на Корейском полуострове, страны нацелены на расширение контактов. Об этом заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин, выступая на торжественном приеме в посольстве КНДР по случаю 82-летней годовщины со дня рождения бывшего руководителя народной республики Ким Чен Ира.

"Убежден, что традиционные добрососедские отношения между Россией и КНДР будут и далее крепнуть и развиваться, внося весомый вклад в обеспечение мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом", - сказал он.

Замминистра обороны также отметил, что РФ и КНДР "нацелены на последовательное расширение многоплановых контактов", что полностью отвечает интересам народов двух стран.

По словам Фомина, КНДР сегодня представляет собой страну с развитой промышленностью, имеющую боеспособные вооруженные силы для защиты своего суверенитета. Он также добавил, что республика - одна из немногих стран, которая проводит "абсолютно независимую внешнюю политику".

Замминистра обороны РФ также подчеркнул, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в сентябре 2023 года на Дальний Восток в Россию имел "большое значение для укрепления российско-корейских межгосударственных связей".

На мероприятии с российской стороны также присутствовали министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев. 

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