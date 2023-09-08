Войти
ТАСС

В МО РФ заявили, что КНДР показывает способность обеспечить свою оборону

317
0
0
Сергей Шойгу и Ким Чен Ын
Глава Минобороны России Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын на «Выставке вооружений — 2023» в Пхеньяне, 27 июля 2023 года.
Источник изображения: KCNA/Reuters

Республика проводит учения в ответ на провокации США, отметил замминистра обороны РФ Александр Фомин

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. КНДР демонстрирует способность обеспечить свою оборону, проводит учения в ответ на провокации США. Об этом заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин на торжественном приеме в посольстве КНДР по случаю 75-й годовщины со дня основания республики.

"Несмотря на трудности, корейский народ справляется со всеми вызовами и угрозами, демонстрирует готовность обеспечить свою обороноспособность, - сказал замминистра. - Учения по отражению возможной агрессии в отношении северокорейского государства возглавляет лично председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, как это было, например, в августе-сентябре этого года в ответ на провокационные действия со стороны США и Республики Корея".

Россия, по словам Фомина, "нацелена на последовательное расширение многоплановых контактов с КНДР, что полностью отвечает интересам двух стран". "Безусловно, большое значение для укрепления российско-корейских связей имел визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Пхеньян в июле этого года", - подчеркнул замглавы Минобороны РФ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
США
Южная Корея
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Ким Чен Ын
Фомин Александр
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Похожие новости
21.08.2023
Вашингтон и Сеул прогнозируют военный конфликт с Пхеньяном
13.12.2021
Бескорыстный союзник – забытый партнер
25.02.2019
Сабайди, Як-130!
12.09.2018
The Telegraph назвала маневры "Восток-2018" триумфом для Путина
12.09.2018
"Восток" – дело сложное
21.04.2014
Белая книга самообороны Японии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.09 09:24
  • 5
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 08.09 09:09
  • 55053
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.09 08:28
  • 1
Россия остается гарантом безопасности и продолжает конструктивную работу с Ереваном и Баку - Песков
  • 07.09 20:54
  • 1
Немецкая газета: Германия, Испания, Италия и Швеция подписали соглашение о создании нового европейского танка
  • 07.09 16:01
  • 2
Маск сообщил, что космический корабль Starship готов к новому запуску
  • 07.09 15:55
  • 242
Космонавтика Илона Маска
  • 07.09 14:20
  • 15
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 07.09 11:03
  • 0
Беларусь – ОДКБ: «Безответственной политике США и их союзников мы должны противопоставить сплочённость и твёрдую решимость защитить интересы наших народов…»
  • 07.09 08:55
  • 3
Работа индийской миссии "Чандраян-3" на Луне продолжается по плану
  • 07.09 06:29
  • 1
Легионеллез в Польше: опасность возрастает
  • 06.09 22:57
  • 3
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 06.09 16:08
  • 0
Польша готова начать агрессию против Республики Беларусь (Видео)
  • 06.09 09:14
  • 2
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 06.09 05:27
  • 22
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 05.09 18:06
  • 6
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт