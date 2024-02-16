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В США испытают беспилотные доставщики ракет

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Naval Strike Missile (NSM)
Испытательный пуск крылатой ракеты Naval Strike Missile (NSM) с безэкипажной пусковой установки комплекса Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System (NMESIS).
Источник изображения: Screencapture from video by Lance Cpl. Juan Torres

Корпус морской пехоты (КМП) США проведет испытания малозаметных морских дронов нового типа, которые предназначены для скрытной доставки ракет подразделениям на берегу, в феврале. Об этом пишет Defense News.

Отмечается, что КМП работал над двумя полупогружными безэкипажными лодками. Беспилотный транспорт предназначен для доставки двух ракет Naval Strike Missile (NSM) подразделением морской пехоты на берегу.

«Их очень, очень трудно — если не сказать совершенно невозможно — отследить», — сказал заместитель командующего КМП по боевому развитию и интеграции Карстен Хекл. Он добавил, что лодки почти не оставляют кильватерный след при движении.

Хекл отметил, что стоимость безэкипажных лодок получилась настолько низкой, что в случае потери ее можно считать расходным материалом.

В июле 2023 года стало известно, что КМП США провел первый за два года испытательный пуск крылатой ракеты NSM с безэкипажной пусковой установки комплекса Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System (NMESIS).

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
NSM
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