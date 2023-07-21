Войти
Lenta.ru

В США испытали безэкипажный ракетный комплекс

80
0
0
Naval Strike Missile (NSM)
Испытательный пуск крылатой ракеты Naval Strike Missile (NSM) с безэкипажной пусковой установки комплекса Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System (NMESIS).
Источник изображения: Screencapture from video by Lance Cpl. Juan Torres

Морские пехотинцы США провели первый за два года испытательный пуск крылатой ракеты Naval Strike Missile (NSM) с безэкипажной пусковой установки комплекса Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System (NMESIS). Об этом сообщает Naval News.

Отмечается, что систему испытали в июне на военно-морской авиабазе Пойнт-Мугу. Этот пуск стал третьим с безэкипажной пусковой установки ROGUE Fires (Remotely Operated Ground Unit for Expeditionary).

Пусковая установка на шасси бронеавтомобиля Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) несет две ракеты NSM с дальностью пуска до 185 километров. Эксплуатацию NMESIS планируют начать в четвертом квартале 2023 года.

В июне издание Defense News писало, что новые фрегаты типов F-100 и F-110 Военно-морских сил (ВМС) Испании начнут получать ракеты NSM в 2027 году. Когда флот получит все NSM, противокорабельные ракеты Harpoon выведут из эксплуатации.

В ноябре 2022 года стало известно, что ВМС Британии планируют вооружить 11 кораблей ракетами NSM. Новый боеприпас заменит ракеты Harpoon, которые снимут с вооружения в 2023 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
США
Продукция
Harpoon ПКР
JLTV
NSM
Похожие новости
19.12.2022
Нидерланды закупают противокорабельные ракеты NSM
25.11.2022
Британский флот будет вооружен противокорабельными ракетами NSM
23.03.2022
«Нимиц» – папа «Форда»
20.07.2016
Фрегаты НАТО в борьбе за выживание
03.06.2011
Основные направления развития ракетных катеров военно-морских сил иностранных государств
08.12.2010
ВМФ РФ не нужны тактические береговые ПКРК?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.07 01:14
  • 53335
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.07 17:23
  • 5
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 20.07 17:17
  • 0
Польская власть бездействует, а поляки уже остались без воды и электричества
  • 20.07 15:06
  • 10
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 20.07 13:30
  • 1
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 20.07 13:19
  • 1
РФ направила два самолета-амфибии в Турцию для тушения лесных пожаров
  • 20.07 13:17
  • 1
Стало известно о планах оснастить самолет Ил-112В реактивными двигателями
  • 20.07 09:47
  • 2
Аналоговый боевой беспилотник «Кукушка» создали в Екатеринбурге
  • 20.07 08:34
  • 3
Военный эксперт указал на важность принятия корабля «Циклон» в состав ЧФ РФ
  • 20.07 04:49
  • 2578
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.07 00:18
  • 9
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 19.07 12:42
  • 0
Горстка маргиналов: Кто использует нагнетание обстановки между Беларусью и Россией
  • 19.07 10:24
  • 1
Минобороны Британии дополнительно направит 2,5 млрд фунтов на закупку боеприпасов и военной техники
  • 19.07 10:14
  • 1
Пентагон пообещал помочь Киеву создать современную армию
  • 19.07 10:03
  • 1
США не согласны с тем, что их поставки оружия Украине продлевают конфликт