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В Кремле высказались о размещении ядерного оружия в космосе

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Слухи о планах России по размещению ядерного оружия в космосе — это уловка Вашингтона. О соответствующих публикациях западных СМИ высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я никак не могу это прокомментировать. Давайте дождемся этого брифинга [помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана], будет ли какая-то информация. Но очевидно, что Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег, это очевидно. На какие уловки будет Белый дом пускаться — посмотрим», — сказал он.

Ранее в феврале ABC News со ссылкой на источники сообщил, что американские разведданные свидетельствуют о желании России разместить ядерное оружие в космосе. Отмечается, что речь идет о возможном применении оружия против спутников.

В том же месяце источники Reuters рассказали, что неназванная серьезная угроза национальной безопасности США может быть связана с космической сферой. Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер предоставил Конгрессу США разведданные о существующей угрозе, которая связана с «дестабилизирующими иностранными военными возможностями».

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Страны
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
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