Войти
ТАСС

Страны НАТО подписали контракты по производству оружия для Киева на $10 млрд

238
0
0
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET

Генсек альянса Йенс Столтенберг считает, что нужно нарастить производство

БРЮССЕЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Страны НАТО уже подписали контракты на $10 млрд для обеспечения новых военных поставок Киеву, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны альянса.

"Сегодня во второй половине дня я буду председательствовать на заседании Совета Украина - НАТО (СУН), мы обсудим, как поддержать нашу помощь Украине, - сообщил он. - Мы должны нарастить производство. Страны НАТО за последние месяцы смогли согласовать и подписать контракты (на производство оружия и боеприпасов - прим. ТАСС) на $10 млрд", - заявил он.

"Я приветствую, что страны НАТО отправляют больше помощи, больше средств ПВО, больше боеприпасов, я приветствую решение Евросоюза выделить €50 млрд (на четыре года - прим. ТАСС), и я ожидаю от Конгресса США одобрения пакет поддержки Украины", - сказал Столтенберг.

Он в очередной раз высказал мнение, что поставки оружия Киеву это якобы "не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность НАТО". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
03.08.2023
Эксперт заявил, что ни одна страна в мире не обладает абсолютной защитой от дронов
27.07.2023
Запад затягивает конфликт на Украине ради сведения счетов с Россией
28.03.2023
Визит Си в Москву: Штатам есть о чем беспокоиться
23.03.2023
Визит Си Цзиньпина в Москву подтвердил бессмысленность ожиданий Киева
26.10.2021
Британский начальник штаба: Россия с ее новыми вооружениями — серьезная угроза для Британии (Express, Великобритания)
14.06.2021
Бронетранспортер в смартфоне, жесткий прессинг, летний зной
30.11.2018
CNN (США): никто не может предсказать, что Россия сделает дальше
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 05:46
  • 59255
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов
  • 16.02 03:34
  • 18
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 15.02 17:58
  • 1
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 15.02 17:46
  • 1
Первый грузовой самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный
  • 15.02 16:23
  • 0
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 15.02 12:36
  • 1
Российский самолет «Aurus» построят на основе Ту-324
  • 15.02 10:07
  • 403
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.02 00:37
  • 39
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 14.02 15:16
  • 0
Что польские военные хотят спрятать, прикрываясь учениями Dragon-2024?
  • 14.02 11:17
  • 1
TNI: Новые самолёты для ВВС США превосходят технику России и Китая, но они «очень дорогие»
  • 13.02 18:16
  • 1
Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике
  • 13.02 16:38
  • 1
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
  • 13.02 15:13
  • 1
Противник сбивает наши БПЛА с помощью лазера