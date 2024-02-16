Страны НАТО подписали контракты по производству оружия для Киева на $10 млрд

Генсек альянса Йенс Столтенберг считает, что нужно нарастить производство

БРЮССЕЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Страны НАТО уже подписали контракты на $10 млрд для обеспечения новых военных поставок Киеву, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны альянса.

"Сегодня во второй половине дня я буду председательствовать на заседании Совета Украина - НАТО (СУН), мы обсудим, как поддержать нашу помощь Украине, - сообщил он. - Мы должны нарастить производство. Страны НАТО за последние месяцы смогли согласовать и подписать контракты (на производство оружия и боеприпасов - прим. ТАСС) на $10 млрд", - заявил он.

"Я приветствую, что страны НАТО отправляют больше помощи, больше средств ПВО, больше боеприпасов, я приветствую решение Евросоюза выделить €50 млрд (на четыре года - прим. ТАСС), и я ожидаю от Конгресса США одобрения пакет поддержки Украины", - сказал Столтенберг.

Он в очередной раз высказал мнение, что поставки оружия Киеву это якобы "не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность НАТО".