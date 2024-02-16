Войти
Военное обозрение

Страны НАТО собрались открыть центр для обучения ВСУ для достижения их «полной совместимости» с альянсом

240
0
0
Украинские военнослужащие во время боевых учений на Яворовском полигоне в Львовской области
Украинские военнослужащие во время боевых учений на Яворовском полигоне в Львовской области.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

На протяжении длительного времени Североатлантический альянс предпринимает значительные усилия для «интеграции» Украины в свое военное пространство, пусть и без формального членства Киева в НАТО. Речь идет, в том числе, и о подготовке украинских военнослужащих именно по западным стандартам.

Так, входящие в состав Североатлантического альянса государства планируют открыть специальный центр обучения ВСУ для достижения их «полной совместимости» с альянсом. Об этом сообщает издание El Pais.

На самом деле, готовить украинских военнослужащих Запад начал еще задолго до начала специальной военной операции ВС РФ. После начала конфликта десятки тысяч украинских военных прошли подготовку в западных странах, на базах альянса. Но этого НАТО мало.

Теперь в альянсе планируют создать такой центр, который не просто бы занимался подготовкой личного состава украинских вооруженных сил, но еще и осуществлял бы обучение командования ВСУ стратегии и управлению в сфере обороны и безопасности. Это поможет довести украинскую армию до уровня «стандартов НАТО», считают в альянсе. Программа по созданию такого центра практически завершена, пишет El País.

Впрочем, не очень понятно, чему, к примеру, испанские или датские военные могут научить украинских? Ведь ВСУ имеют огромный, по сравнению со всеми другими странами альянса, опыт ведения современной войны. Следовательно, речь идет скорее о том, чтобы интегрировать украинскую армию в оборонное пространство альянса в плане ее организационных структур.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
11.08.2023
Контрнаступление ВСУ приносит только жертвы
07.09.2022
ВЦИОМ: поддержка россиян спецоперации на Украине в течение полугода стабильно высокая
04.06.2021
Главред (Украина): зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины
04.11.2020
Кому ближе Ближний Восток?
24.05.2019
Поддержали Зеленского: НАТО призвало Россию уйти из Крыма
25.07.2018
Штабы для новых войн
24.07.2013
Россия теряет Индию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 05:46
  • 59255
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов
  • 16.02 03:34
  • 18
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 15.02 17:58
  • 1
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 15.02 17:46
  • 1
Первый грузовой самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный
  • 15.02 16:23
  • 0
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 15.02 12:36
  • 1
Российский самолет «Aurus» построят на основе Ту-324
  • 15.02 10:07
  • 403
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.02 00:37
  • 39
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 14.02 15:16
  • 0
Что польские военные хотят спрятать, прикрываясь учениями Dragon-2024?
  • 14.02 11:17
  • 1
TNI: Новые самолёты для ВВС США превосходят технику России и Китая, но они «очень дорогие»
  • 13.02 18:16
  • 1
Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике
  • 13.02 16:38
  • 1
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
  • 13.02 15:13
  • 1
Противник сбивает наши БПЛА с помощью лазера