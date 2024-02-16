Страны НАТО собрались открыть центр для обучения ВСУ для достижения их «полной совместимости» с альянсом

На протяжении длительного времени Североатлантический альянс предпринимает значительные усилия для «интеграции» Украины в свое военное пространство, пусть и без формального членства Киева в НАТО. Речь идет, в том числе, и о подготовке украинских военнослужащих именно по западным стандартам.

Так, входящие в состав Североатлантического альянса государства планируют открыть специальный центр обучения ВСУ для достижения их «полной совместимости» с альянсом. Об этом сообщает издание El Pais.

На самом деле, готовить украинских военнослужащих Запад начал еще задолго до начала специальной военной операции ВС РФ. После начала конфликта десятки тысяч украинских военных прошли подготовку в западных странах, на базах альянса. Но этого НАТО мало.

Теперь в альянсе планируют создать такой центр, который не просто бы занимался подготовкой личного состава украинских вооруженных сил, но еще и осуществлял бы обучение командования ВСУ стратегии и управлению в сфере обороны и безопасности. Это поможет довести украинскую армию до уровня «стандартов НАТО», считают в альянсе. Программа по созданию такого центра практически завершена, пишет El País.

Впрочем, не очень понятно, чему, к примеру, испанские или датские военные могут научить украинских? Ведь ВСУ имеют огромный, по сравнению со всеми другими странами альянса, опыт ведения современной войны. Следовательно, речь идет скорее о том, чтобы интегрировать украинскую армию в оборонное пространство альянса в плане ее организационных структур.