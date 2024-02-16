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Военное обозрение

Западное СМИ назвало ключевые направления обороны, по которым Евросоюз минимум 10 лет не обойдётся без помощи США

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Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
Флаги США и Европейского совета в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

В плане обороны европейские государства по-прежнему зависят от США и в ближайшее время эта ситуация не изменится. К такому выводу пришло информационное агентство Bloomberg, которое ссылается на мнение некоего европейского дипломата, имя которого ресурс предпочел не приводить.

По утверждению западного СМИ, Евросоюз ещё 10 лет не сможет защищать себя без помощи США. Так, если бы сегодня европейские государства подверглись нападению какой-либо страны (вероятно, России, поскольку именно нашу страну в ЕС и НАТО считают главной угрозой), то им пришлось бы рассчитывать на помощь США.

В числе ключевых направлений, по которым Европа зависит от США, в военной сфере выделяются противовоздушная и противоракетная оборона, информационные системы, ракеты дальнего действия. Европейские страны данными средствами в должном количестве не обладают. Поэтому остается надеяться лишь на то, что помощь Европе по перечисленным направлениям будут оказывать Соединенные Штаты.

Однако есть и определенные риски, что на американскую помощь в некоторых случаях рассчитывать не придется, по крайней мере, в значительном объеме. В их числе агентство называет неспособность многих европейских государств инвестировать большие средства в оборону и безопасность, сокращение или прекращение поддержки Украины со стороны США. Наихудшим вариантом развития событий называется победа Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах с риском последующего выхода США из состава Североатлантического альянса.

Если Россия одержит победу в украинском конфликте, а США сократят или прекратят свое участие в НАТО, то европейским государствам, утверждает агентство, придется в три раза увеличить военное присутствие на восточных рубежах альянса.

Но возникает вопрос, есть ли для этого у европейских стран собственные возможности? У сократившего численность бундесвера, к примеру, который еще и лишился значительной части вооружений из-за постоянных поставок Украине. К тому же, между странами Европы присутствуют определенные разногласия по целому ряду направлений, не позволяющие прийти к единой позиции по вопросам обороны и наращивания военных расходов.

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Трамп Дональд
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