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ТАСС

Путин заявил, что Запад сорвал стамбульские переговоры в надежде победить РФ на поле боя

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Владимир Зеленский и Борис Джонсон
Владимир Зеленский и Борис Джонсон.
Источник изображения: Gettyimages.ru © Michael M. Santiago

Глава государства напомнил о поездке экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в Киев весной 2022 года

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Западные страны могли сорвать стамбульские договоренности между Москвой и Киевом из-за того, что рассчитывали на стратегическое поражение России на поле боя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

Он напомнил о поездке экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в Киев весной 2022 года, когда РФ и Украина вели переговоры.

"Он там и изложил позицию, что надо воевать с Россией "до последнего украинца", до победного конца. И нанести России стратегическое поражение. Видимо, они и рассчитывали на такой результат", - констатировал Путин, говоря о срыве стамбульских переговоров.

Российский лидер отметил, что такую позицию занял "именно Запад, прежде всего - англосаксонский мир".

"Бывший премьер-министр [Великобритании] господин Джонсон не мог приехать сам, по личной инициативе, без консультаций с Вашингтоном на этот счет. Наверняка такие консультации не только были... Я думаю, что он просто поехал в командировку за счет американской администрации", - с иронией добавил Путин. 

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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