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ТАСС

Генконструктор заявил, что в РФ ежегодно производят более 1 тыс. беспилотников "Орлан-10"

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Источник изображения: Александр Река/ ТАСС

Роман Иванов отметил, что этот БПЛА за один свой вылет может сделать больше, чем любой электрический дрон

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. многофункциональных беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" ежегодно производится в России. Об этом ТАСС в интервью сообщил генеральный конструктор "Специального технологического центра" (СТЦ) Роман Иванов.

"Сколько сейчас производится "Орланов-10"? Больше тысячи аппаратов в год. <…> "Орланов" же в зоне СВО применяется меньше 1 тыс. Поэтому если считать по массовости применения, то "Орлан" - не самый массовый, но при этом разница между нашими аппаратами и всей армией FPV-дронов, которая сейчас зародилась, заключается в том, что "Орлан" - очень долго летающий, и за один свой вылет делает больше, чем любой электрический дрон. Поэтому с точки зрения применения наш аппарат имеет высокую оценку", - сказал Иванов.

По словам генконструктора СТЦ, беспилотник подвергся серьезным изменениям с момента постановки на серийное производство в 2012 году. "За прошедшие 10-12 лет наша техника была очень сильно модифицирована. Несмотря на то, что аппарат называется и выглядит почти так же, на самом деле в нем произведено очень много изменений и эти изменения происходят постоянно. Поэтому современный "Орлан-10" - совсем не тот беспилотник, который был в 2012 году. Было добавлено много функционалов, он сильно развивается с точки зрения целевого оборудования и является, по сути, базовой платформой", - отметил Иванов.

"Орлан-10" - многофункциональный разведывательный беспилотный комплекс. Ранее сообщалось, что аппарат также применяется в зоне спецоперации в ударном варианте.

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