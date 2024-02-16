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ТАСС

Пентагон: союзники предоставили Украине более $85 млрд военной помощи с февраля 2022 года

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Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин
Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Министр обороны США Ллойд Остин также заявил, что Вашингтон не позволит Москве победить

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Союзники Украины предоставили Киеву военную помощь на сумму более $85 млрд с начала в феврале 2022 российской специальной военной операции. Об этом сообщается в заявлении министра обороны США Ллойда Остина, распространенном пресс-службой Пентагона по итогам заседания контактной группы по Украине в Брюсселе.

"Историческая возглавляемая США коалиция из 50 стран со всего мира направила более $85 млрд военной помощи Украине с <...> февраля 2022 года, - отметил Остин. - Фактически, если говорить о проценте от ВВП, более дюжины наших союзников больше вкладываются в самооборону Украины, чем Соединенные Штаты".

Глава Пентагона добавил, что основной темой прошедшей встречи "срочные нужды Украины на поле боя", а также подготовка ВСУ к долгосрочному сдерживанию российских сил. "Мы не позволим [президенту России Владимиру] Путину победить. Не позволят и наши союзники, которые сегодня снова стояли плечом к плечу, объединенные прагматизмом и принципами", - добавил он. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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