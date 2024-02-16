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В Индии задумались о разработке собственного двигателя для «Арджуна»

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Arjun Mk.I
Arjun Mk.I.
Источник изображения: wikipedia

В Индии задумались о разработке отечественных силовых установок для танков Arjun («Арджун») Mk.1A из-за задержки поставок немецких двигателей. Об этом со ссылкой на источники пишет Army Recognition.

Немецкий производитель сообщил, что для возобновления выпуска двигателей потребуется не менее четырех лет. «В ответ на этот вызов Индия изучает возможность разработки и производства двигателя собственного производства — проект, который уже реализуется и может быть завершен быстрее, чем сроки, предложенные немецкими компаниями», — отметили в публикации.

Танки Arjun Mk.1A планировали оснащать двигателями MTU MB838 Ka-501 с трансмиссией Renk RK 304S. Двигатель мощностью 1400 лошадиных сил обеспечивает максимальную скорость Arjun до 70 километров в час. Машина получила нарезную пушку калибра 120 миллиметров и комбинированную броню «Канчан».

В феврале 2023 года заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов сообщил, что Россия готова поделиться с Индией технологиями танка Т-14 «Армата». Российская сторона планирует принять участие в совместной разработке индийского танка.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Индия
Россия
Продукция
Arjun Mk II
Армата
Компании
Renk
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