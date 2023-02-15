Россия заявила о готовности поделиться с Индией технологиями танка Т-14 «Армата»

№1

tупырь 15.02.2023 08:57

В смысле "мы сами настолько ничтожны в промышленном плане, что не можем производить начинку в хоть сколько-нибудь достаточном количестве, так что мы вам дадим конструкторскую документацию, а вы нам сделаете блоки", так? Я прально понял?