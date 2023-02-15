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Россия заявила о готовности поделиться с Индией технологиями танка Т-14 «Армата»

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Т-14 «Армата»
Т-14 «Армата».
Источник изображения: Фото: Михаил Воскресенский / РИА Нвости

Россия готова поделиться с Индией технологиями танка Т-14 «Армата». Об этом РИА Новости заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

«Российская сторона планирует принять участие в совместной разработке индийского основного боевого танка с применением современных российских технологий в области танкостроения», — сказал руководитель в ходе выставки Aero India 2023.

Дрожжов отметил, что Дели планирует объявить международный тендер на разработку танка для индийской армии.

В феврале Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры применения новейшего российского танка Т-14 «Армата» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В декабре 2022 года в Telegram-канале издания «Русская весна» появилось видео подготовки танков Т-14 «Армата» в зоне СВО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Армата
Компании
ФСВТС РФ
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1 комментарий
№1
15.02.2023 08:57
В смысле "мы сами настолько ничтожны в промышленном плане, что не можем производить начинку в хоть сколько-нибудь достаточном количестве, так что мы вам дадим конструкторскую документацию, а вы нам сделаете блоки", так? Я прально понял?
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