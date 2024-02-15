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ТАСС

Остин заявил, что Киеву остро нужны снаряды для артиллерии и ракеты для ПВО

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Министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе, 11 октября 2023 года
Министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе, 11 октября 2023 года.
Источник изображения: © AFP 2023 / OLIVIER MATTHYS

По словам министра обороны США, Россия продолжает рассчитывать на то, что коллективный Запад в конечном счете откажется от дальнейшей поддержки Украины

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Украина остро нуждается в ближайшей перспективе в наращивании Западом поставок артиллерийских снарядов и ракет систем противовоздушной обороны. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая из Вашингтона в режиме видеоконференции перед участниками очередного заседания западной контактной группы по координации поставок оружия Украине, которое проходит в Брюсселе на полях совещаний по линии НАТО.

"Мы сегодня будем работать вместе над требованиями Украины на ближайшую перспективу, в том числе ее неотложными потребностями в большем объеме артиллерийских боеприпасов и ракет систем противовоздушной обороны", - отметил глава американского военного ведомства. "И мы продолжим адаптировать свою поддержку Украины в ближайшей перспективе, а также долгосрочные потребности в сфере безопасности", - подчеркнул шеф Пентагона.

С его точки зрения, Россия продолжает рассчитывать на то, что коллективный Запад в конечном счете откажется от дальнейшей поддержки Киева. "Кремль продолжает делать ставку на то, что мы все потеряем интерес к Украине, что наша поддержка начнет угасать", - считает Остин. "Но я настроен более решительно, чем когда бы то ни было. И вы, я знаю, - тоже", - сказал руководитель Минобороны США. "Мы не отступим", - пообещал Остин.

Кроме того, он заверил, что Запад пытается контролировать свои масштабные поставки оружия и военной техники Киеву. "Мы по-прежнему концентрируем внимание на обеспечении подотчетности за помощь, оказываемую Украине", - утверждал Остин. 

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