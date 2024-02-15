Захарова назвала конспирологией и слухами публикации о контактах РФ и США по Украине

Официальный представитель МИД РФ отметила, что для возобновления переговорного процесса Западу необходимо "каким-то образом разблокировать свое же решение, запрещающее киевскому режиму ведение этих переговоров"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Публикации о российско-американских контактах по Украине - это конспирологические теории и слухи. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, комментируя информацию о том, что РФ в 2023 году якобы посылала США сигналы о готовности рассмотреть пути достижения перемирия на Украине, но Вашингтон их отвергал.

Как напомнила Захарова, сначала переговоры РФ и Украины были сорваны британской стороной. "Затем этот запрет на переговоры на юридическом, законодательном уровне был закреплен США. Также мы говорили о том, что не мы прекращали эти переговоры. Как раз ответили на украинские предложения по тексту [договора], на этом все завершилось из-за давления Запада на [президента Украины Владимира] Зеленского и киевский режим. <...> Я думаю, что именно в этой среде рождаются какие-то сплетни, слухи, так сказать, обсуждения, интерпретации, возможно, какие-то недомолвки, вокруг этого выстраиваются какие-то конспирологические теории", - сказала дипломат.

Захарова обратила внимание на то, что российская сторона также миллион раз отвечала на вопросы, что нужно сделать для возобновления переговорного процесса. "Тоже ответ предоставляли. Наверное, Западу [надо] каким-то образом разблокировать свое же решение, запрещающее киевскому режиму ведение этих переговоров", - заключила официальный представитель МИД РФ.