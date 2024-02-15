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ТАСС

МО РФ сообщило об уничтожении более 15 тыс. танков и других бронемашин ВСУ с начала СВО

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Уничтоженный на запорожском направлении танк Leopard подразделений ВСУ
Уничтоженный на запорожском направлении танк Leopard подразделений ВСУ.
Источник изображения: Фото: соцсети

По данным ведомства, также уничтожены 570 самолетов, 266 вертолетов, 12 390 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российские войска уничтожили более 15 тыс. танков и других бронированных машин Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции (СВО).

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 570 самолетов, 266 вертолетов, 12 390 беспилотных летательных аппаратов, 469 зенитных ракетных комплексов, 15 034 танка и других боевых бронированных машин, 1 220 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 041 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18 655 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении. 

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