МО РФ сообщило об уничтожении более 15 тыс. танков и других бронемашин ВСУ с начала СВО

По данным ведомства, также уничтожены 570 самолетов, 266 вертолетов, 12 390 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российские войска уничтожили более 15 тыс. танков и других бронированных машин Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции (СВО).

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 570 самолетов, 266 вертолетов, 12 390 беспилотных летательных аппаратов, 469 зенитных ракетных комплексов, 15 034 танка и других боевых бронированных машин, 1 220 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 041 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18 655 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.