Расход крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»), которые Военно-морские силы (ВМС) США используют для поражения целей на территории Йемена, превосходит возможности промышленности по их выпуску. О заканчивающихся ракетах рассказали в публикации The National Interest (NI).

«Военно-морской флот действительно располагает большим запасом "Томагавков" для поддержания своей способности к наземным атакам, но в последнее время он выпускает ракеты быстрее, чем может их заменить», — пишет издание.

Отмечается, что с 11 января корабля ВМС США применяли ракеты и палубную авиацию для нанесения ударов. Только в первый день было израсходовано более 80 «Томагавков» для поражения 30 целей на территории Йемена. Автор подчеркнул, что 55 «Томагавков», купленных в прошлом составляют лишь 68 процентов от боеприпасов, которые потратили за один день.

Как пишет издание, за последние десять лет ВМС США закупили 1234 ракеты Tomahawk. Учитывая, что в состав флота входит более 140 носителей этих ракет, на каждый корабль приходится примерно восемь новых ракет. «Даже если бы военно-морской флот захотел закупить больше ракет, неясно, сможет ли промышленность удовлетворить спрос», — отмечает NI. Нестабильный спрос привел к появлению «узких мест» в производстве компонентов ракет. В рамках прошлогодних заказов «Томагавков» будут поставлять не более пяти ракет в месяц.

В январе военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что российские зенитные ракетные комплексы С-400, С-500 и «Тор» способны противостоять американским ракетам «Томагавк».