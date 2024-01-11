Полковник назвал российские средства защиты от «Томагавков»

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) способны противостоять американским ракетам «Томагавк», считает военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал характеристики этих снарядов, а также перечислил отечественные средства защиты от них.

«"Томагавк" — это современное дальнобойное оружие. В среднем они достигают 2500-3000 километров от места пуска до места цели. "Томагавк" — это оружие, которое предназначено для объектового поражения элементов инфраструктуры, военной промышленности, пунктов управления. Мы можем сравнить это с обстрелами Хан-Шейхуна в Сирии, где от аэропорта ничего не осталось», — объяснил он.

У нас есть современные средства противовоздушной обороны (ПВО) — С-400, С-500 и различного рода назначения [зенитные ракетные комплексы] «Тор», «Куб». Они спокойно справляются с этими крылатыми ракетами, так как они достаточно хорошо отображаются на экранах наших мониторов Анатолий Матвийчук полковник в отставке

По мнению главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирала Николая Евменова, «Томагавки» угрожают национальной безопасности страны. В интервью «Красной звезде» он сказал, что на военную безопасность влияет патрулирование в море иностранных кораблей с «Томагавками» на борту. Он считает, что эти ракеты могут нанести массированный удар по объектам на большей части России.

В декабре 2023 года стало известно, что Военно-морские силы (ВМС) США планируют в 2024 году начать оснащать подводные лодки этими противокорабельными ракетами Tomahawk. Новое оружие предназначено для противодействия Китаю, передает Bloomberg.