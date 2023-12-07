Войти
Lenta.ru

Американские подлодки получат ракеты для противодействия Китаю

275
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Военно-морские силы (ВМС) США планируют в 2024 году начать оснащение подводных лодок противокорабельными ракетами Tomahawk. Новое оружие предназначено для противодействия Китаю, передает Bloomberg.

Крылатые ракеты Tomahawk версии Maritime Strike разместят на подлодках после 1 октября 2024 года. Руководитель программы разработки ракеты капитан Джон Херси отметил, что новые версии боеприпаса получат усовершенствованную систему наведения, позволяющую поражать движущиеся цели в море. Он добавил, что в прошлом году ВМС США получили прототип ракеты для испытаний. Бывший подводник и глава консультативной группы ВМС по Азиатско-Тихоокеанскому региону Брент Сэдлер допустил, что дальность действия ракеты составит 1600 километров.

Ракетами вооружат подлодки класса «Лос-Анджелес» и «Вирджиния», которые могут нести ракеты Tomahawk для поражения наземных целей.

«График выпуска новой ракеты морского базирования примерно соответствует планам Пентагона разместить тысячи беспилотных летательных аппаратов в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю, известным как программа Replicator, которую Пентагон намерен развернуть в больших масштабах в период с февраля по август 2025 года», — отметили в публикации.

Ранее представитель Тихоокеанского командования Вооруженных сил США (USARPAC) Роб Филипс сообщил, что Штаты решили разместить новые ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году.

В июле издание The Drive писало, что армия США запустила ракету Tomahawk из наземной установки Mid-Range Capability (MRC).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
Los Angeles
Похожие новости
13.07.2023
Названо количество выведенных из эксплуатации подлодок США
03.05.2023
ВМС США способны одновременно задействовать лишь четверть подводных лодок
30.01.2023
Как России обойтись без «Наташ»
27.05.2020
«Посейдон» до цели не дойдет
06.03.2013
Неядерная дубина Пентагона
22.03.2011
Рассвет в Африке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.12 05:27
  • 155
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 07.12 03:58
  • 57216
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.12 23:22
  • 1
В США испытали систему РЭБ в ранце
  • 06.12 17:52
  • 0
Белорусский беспилотник для СВО
  • 06.12 16:51
  • 287
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.12 16:22
  • 2
ЗРК «Тор-М2КМ» усиливает ПВО кораблей ВМФ России
  • 06.12 14:25
  • 2
«Взрывать и заваливать тоннели бессмысленно»: чем хорош и опасен новый план ЦАХАЛ
  • 06.12 14:08
  • 0
ОДКБ: Миротворческий потенциал Организации будет только расти
  • 05.12 17:59
  • 1
В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator
  • 05.12 14:36
  • 0
Появится ли РСЗО «Полонез-М» в зоне СВО?
  • 05.12 02:11
  • 57
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 05.12 01:26
  • 1
Сможет ли литвинизм взорвать Литву?
  • 04.12 16:33
  • 8
Военно-технические аспекты СВО
  • 04.12 16:23
  • 1
«Известия» показали танки ВС РФ с особой защитой на южнодонецком направлении
  • 04.12 09:09
  • 1
Названо самое эффективное оружие России в зоне проведения СВО