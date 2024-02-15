Госдеп США планирует отправить на Украину специалистов для повышения эффективности работы ВПК Украины

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Соединенным Штатам не нравится, как работает военно-промышленный комплекс Украины, в Вашингтоне намерены повысить эффективность украинского ВПК, а заодно и присмотреть за поставляемым Киеву американским оружием. Как заявили в Госдепе, на Украину будут направлены инструкторы.

Американский Госдеп в марте намерен направить на Украину группу специалистов для повышения эффективности украинского ВПК. По словам помощницы Энтони Блинкена по военно-политическим делам Джессики Льюис, Киев не в полной мере использует возможности своей военной промышленности, поэтому американцы научат украинцев "эффективно управлять" и т.д. Кроме того, в группу войдут специалисты, которые проверят на Украине наличие американского оружия и возможность его продажи на сторону.

Мы предоставляем им вооружения. И мы очень тесно взаимодействовали с ними над обеспечением подотчетности (...) цель состоит в том, чтобы оружие не переправлялось куда-либо еще и не попадало не в те руки

- заявила представитель Госдепа.

Ранее в США сформировали межведомственную группу, в которую вошли представители Госдепа, Пентагона и Министерства торговли США. Задачей этой группы является поддержка промышленности Украины, а также партнеров. В Киеве, в свою очередь заявляют, что намерены развернуть на территории страны совместные предприятия с западными странами по выпуску военной техники и различных вооружений и боеприпасов. При этом планы у Зеленского наполеоновские. Он хочет не только обеспечить продукцией ВСУ, но и поставлять ее на экспорт.