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В США рассказали о преимуществах нового БТР

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БТР M1283
БТР M1283.
Источник изображения: U.S. Army

Армия США начала получать новые бронетранспортеры (БТР) M1283, также известные как Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV). Новые бронемашины превосходят устаревшие БТР M113 по мобильности и защищенности, пишет Popular Mechanics.

«В армию США поступает новая бронированная машина — та, которая не попадет в заголовки газет, но составит костяк бронетанкового корпуса на десятилетия вперед. AMPV предназначена для того, чтобы не отставать от быстро передвигающихся бронетанковых войск, обеспечивая мобильность и защиту командиров, минометчиков, медиков, хирургов и раненых военнослужащих», — сказано в публикации.

Новая машина будет выполнять задачи, возложенные на устаревшие БТР M113, которые начали выпускать в 1960 году. Преимуществом машины стало улучшенное бронирование, которое можно дополнительно усилить динамической защитой для снижения эффективности кумулятивных гранат и противотанковых ракет. При этом новый БТР быстрее M113, которые развивают скорость до 64 километров в час. Также машина генерирует больше электроэнергии для работы современной электроники.

Армия США покупает AMPV в пяти вариантах. Вооруженная пулеметом машина общего назначения M1283 предназначена для транспортировки войск, а версия M1284 — для эвакуации раненых. Также существует медицинская машина M1285, позволяющая проводить хирургические операции, самоходный миномет M1287 и командно-штабная машина M1286. Всего военные могут получить три тысячи машин семейства AMPV.

В октябре 2023 года компания BAE Systems представила прототип бронетранспортера AMPV с вооружением для борьбы с дронами. Машина получила дистанционно управляемый боевой модуль с автоматической пушкой, пулеметом и ракетами Stinger.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M113 БТР
Stinger
Компании
BAE Systems
Проекты
AMPV
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