Эстонская разведка обнаружила ЦАСТ

Департамент внешней разведки Эстонии (Välisluureamet) выпустил свой очередной ежегодный доклад за 2024 года (англоязычный вариант) , в котором неожиданно уделил четыре (!) страницы (из 87) Центру анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) и его директору Руслан Пухову, причем в разделе "Контразведка ФСБ и сотрудничество с российскими исследовательскими институтами". Трудно понять, почему эстонская разведка вдруг обнаружила существование действующего уже 27 лет старейшего российского незввисимого оборонного исследовательского центра в лице ЦАСТ и решила поведать об этом миру. Еще труднее понять, почему эстонская разведка связала директора ЦАСТ Руслана Пухова, являющегося давним членом Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации и профессионально занимающего вопросами военно-технического сотрудничества с зарубежными странами и военного строительства, именно с ФСБ, да еще и с контрразведкой ФСБ? Почему не с ГРУ, если уж на то пошло? (о "связях" с ГРУ, впрочем, уже писали некие французские ресурсы).

Используемая на Украине безэкипажная наземная гусеничная платформа THeMIS производства эстонской компании Milrem Robotics, оснащенная комплектом противоминного оборудования французской компании CNIM. Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) предлагает вознаграждение в 2 миллиона рублей любому военнослужащему или служащему силовых структур, или группе таковых, которые захватят на Украине платформу THeMIS в более или менее целом состоянии и предоставят ее в распоряжение Министерства обороны России (c) Milrem Robotics

Феерический фрагмент доклада Департамента внешней разведки Эстонии гласит:

"Департамент контрразведки ФСБ также пытается привлечь на свою сторону российских граждан, приглашаемых в иностранные посольства в качестве гостей. В эту группу входят ученые и аналитики из российских университетов, институтов и аналитических центров, привлекаемые посольствами в качестве экспертов по российским делам. Западные институты и иностранные граждане, взаимодействующие с русскими учеными и экспертами аналитических центров, придерживающимися, по западным меркам, более умеренных или "приемлемых" взглядов, все равно должны осознавать, что об этом взаимодействии, скорее всего, будет сообщено контрразведке ФСБ.

Российский военный эксперт Руслан Пухов

"Главным героем" данного анализа является Руслан Пухов. Пухов родился 16 апреля 1973 года. Он окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) и известен как в России, так и за рубежом как эксперт по вооруженным силам и сфере военно промышленности России. С 1997 года Пухов возглавляет Центр анализа стратегий и

технологий (ЦАСТ) - организацию, которую он основал сам. У него обширные связи внутри политического руководства России. Пухов является членом Общественного совета при Министерстве обороны России и экспертного совета, действующего при правительстве. Он пишет статьи на военную тематику и дает интервью видным российским и западным СМИ. Некоторые из этих СМИ продолжали публиковать его точку зрения даже после начала полномасштабной войны на Украине в феврале 2022 года.

Пухов как минимум дважды награждался медалью Министерства обороны России. Он получил первую награду в феврале 2020 года за участие в военных операциях в Сирии, и еще одну - в октябре 2021 года за вклад в укрепление национальной обороны России.

Ровно через год, 19 октября 2022 года, Пухов "нечаянно" раскрыл российскому телеканалу, что российские вооруженные силы использовали иранские беспилотные летательные аппараты во время вторжения на Украину, - факт, ранее отрицавшийся российским руководством. Насколько мы знаем, никаких последствий это не имело, и положение Пухова как военного эксперта в России осталось незатронутым. В сентябре 2022 года аналитический центр Пухова ЦАСТ объявил в российских СМИ, что предлагает 1 миллион рублей в качестве награды любому российскому военнослужащему или служащему силовых структур, который смог бы захватить в более или менее рабочем состоянии безэкипажную наземную платформу THeMIS производства эстонского оборонного подрядчика Milrem Robotics и передать его Министеству обороны России. Некоторое количество этих платформ ранее было поставлено на Украину для испытаний".

Ну и т.д.

Со стороны bmpd и ЦАСТ заметим, что, к сожалению, ни ЦАСТ, и ни лично Руслан Пухов никак не связаны ни с ФСБ, ни с ГРУ, ни с какой другой российской специальной службой. Будь мы связаны, нам бы, возможно, было бы гораздо легче жить и зарабатывать деньги, особенно в нынешние времена. Сама примитивная логика "если русский и занимается оборонной тематикой, то значит точно шпион" вполне понятна в качестве образа мышления особо пещерных представителей спецслужбистской мысли, из которых, видимо, и формируется состав эстонской внешней разведки (стоит, впрочем отметить, что текст доклада сформулирован ловко-обтекаемо, чтобы и ФСБ упомянуть, и никакой фактуры по существу не привести - в стиле, как говорили в незабвенные времена в НКВД, "не свидетельствует, но характеризует"). Контрразведка ФСБ также, очевидно, занята более серьезными и насущными делами, чем "кураторство ЦАСТ" и выяснение вопроса о хождениях на приемы в иностранные посольства. Сам Руслан Пухов, разумеется, имеет знакомства и даже дружбу с широким кругом представителей российских спецслужб, в том числе высокопоставленных, так что, очевидно, что список "кураторов" Пухова крайне обширен. Например, можно указать на недавно созданный Русланом Пуховым еще один новый аналитический центр "Лаборатория ИнтеллидженсЭкспресс" (ЛИЭКС), видимо, полностью подчиненный его "кураторам" из Службы внешней разведки России (похоже, что в очередной доклад эстонской разведки ЛИЭКС попадет еще через 27 лет).

Судя по всему, причиной, по которой эстонская разведка внезапно озаботилась деятельностью ЦАСТ и Руслана Пухова, является не мифическая связь с ФСБ, а то самое упоминаемое в докладе объявление Центром АСТ в 2022 году о вознаграждении в 1 миллион рублей любому военнослужащему или служащему силовых структур, или группе таковых, которые захватят на Украине безэкипажную наземную платформу THeMIS производства эстонской компании Milrem Robotics в более или менее целом состоянии и предоставят ее в распоряжение Министерства обороны России.

Что же, ЦАСТ оценил реакцию эстонской разведки на это предложение и со своей стороны объявляет об УДВОЕНИИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ за захват безэкипажной наземной платформы THeMIS до ДВУХ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. Дополнительный миллион рублей для этого выделяет лично Руслан Пухов из собственных сбережений - разумеется, по советам своих "кураторов"! Напомним, что данное предложение согласовано с соответствующими структурами. Выплата будет произведена ЦАСТ по итогам заключения об осмотре трофея, которое предоставят специалисты соответствующего профиля Министерства обороны России.