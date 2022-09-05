Центр АСТ объявляет о вознаграждении за эстонскую платформу THeMIS

Как сообщили украинские ресурсы, вооруженные силы Украины должны получить известные гусеничные безэкипажные наземные платформы (роботизированные комплексы) THeMIS разработки и производства эстонской компании Milrem Robotics. Первый экземпляр такой платформы был уже доставлен на Украину в августе 2022 года. Планируется использование THeMIS в основном для эвакуации раненых с переднего края и для доставки боеприпасов. Проект по приобретению роботизированных комплексов THeMIS для Украины получил название "Журавель", его инициатором является бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с украинским волонтерским медицинским формированием "Госпитальеры".

Первый поставленный на Украину образец гусеничной безэкипажной наземной платформы (роботизированного комплекса) THeMIS эстонской компании Milrem Robotics. На надгусеничных полках машины размещены носилки для транспортировки раненых. Август 2022 года (с) Петр Порошенко

Машина THeMIS является стартовым и "фирменным" продуктом компании Milrem Robotics. К настоящему времени платформы THeMIS были приобретены вооруженными силами 11 странам, семь из которых являются членами НАТО, включая Эстонию, Германию, Францию, Нидерланды, Норвегию, Великобританию и США, используясь в основном в опытовых и экспериментальных целях. Хотя комплексы THeMIS использовались в военной операции Европейского Союза в Мали, однако, видимо, на Украине будет сделана первая попытка полноценного применения платформы в боевых действиях.

Платформа THeMIS представляет собой небольшой гусеничный самоходный аппарат длиной 240 см, шириной 200 см и высотой 115 см с противопульной защитой. При снаряженной массе 1635 кг платформа имеет номинальную грузоподъемность 750 кг, а максимальную - 1200 кг. К отличительным особенностям следует отнести низкий центр тяжести, высокую поворотливость и малошумность в работе. Машина оснащенв гибридной дизель-электрической силовой установкой с комплектом свинцово-кислотных или литий-ионных аккумуляторов. Максимальная скорость движения составляет до 20 км/ч. Время автономной работы машины составляет до 15 часов, а исключительно на электроприводе - до 1,5 часа. Машина может управляться либо дистанционно с пульта по защищенному радиоканалу, либо использоваться автономно (с движением по заданной программе по точкам, заданным по GPS), и оснащена набором датчиков (теле- и тепловизионные камеры, лидары) для освещения обстановки и информирования о препятствиях. Испытывались варианты платформы с установленным дистанционно управляемым вооружением.

В связи с тем, что данное устройство представляет несомненный технический интерес, Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявляет о вознаграждении в 1 миллион рублей любому военнослужащему или служащему силовых структур, или группе таковых, которые захватят на Украине платформу THeMIS в более или менее целом состоянии и предоставят ее в распоряжение Министерства обороны России. Данное предложение согласовано с соответствующими структурами. Выплата будет произведена ЦАСТ по итогам заключения об осмотре трофея, которое предоставят специалисты соответствующего профиля Министерства обороны России.

Первый поставленный на Украину образец гусеничной безэкипажной наземной платформы (роботизированного комплекса) THeMIS эстонской компании Milrem Robotics. На надгусеничных полках машины размещены носилки для транспортировки раненых, между гусеницами машины находится обширный грузовой отсек. Август 2022 года (с) Петр Порошенко

Директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов (в центре) с руководителем оборонного подразделения компании Milrem Robotics бывшим командующим Силами обороны Эстонии отставным генералом Рихо Террасом (слева) у опытного образца разработанной Milrem Robotics боевой наземной безэкипажной машины (роботизированного комплекса) Type-X (с) bmpd