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Иран впервые запустил ракету большой дальности с корабля

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Фрегат ВМС Ирана
Фрегат ВМС Ирана.
Источник изображения: © AP Photo / Ebrahim Norouzi

Воздушно-космические и Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (ВКС и ВМС КСИР) впервые провели пуск баллистической ракеты большой дальности морского базирования. Об этом со ссылкой на командующего силами КСИР Хоссейна Салами сообщает «Интерфакс».

«Баллистическая ракета большой дальности была успешно запущена с военного корабля в ходе совместной работы ВКС и ВМС КСИР», — сказал иранский военный.

По его словам, успешные испытания укрепили боеспособность КСИР и позволят поражать любые цели в разных районах мира.

В январе представитель космической группы Министерства обороны Ирана Сейед Ахмад Хосейни заявил, что разработка новой иранской ракеты для запуска геостационарных спутников находится на завершающем этапе.

В том же месяце обозреватель американского издания The Drive Говард Альтман заметил, что иранская баллистическая ракета средней дальности Kheiber Shekan способна достичь Израиля.

Права на данный материал принадлежат
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Страны
Израиль
Иран
США
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