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«Охотники за подлодками» начнут патрулировать Севморпуть

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Дальний противолодочный самолет Ту-142
Дальний противолодочный самолет Ту-142.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив

Дальние противолодочные самолеты Ту-142 начнут патрулировать Северный морской путь (СМП). Они смогут искать атомные субмарины, следить за возможными нарушителями границы и оказывать помощь терпящим бедствие, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Собеседники издания отметили, что к работе на СМП планируют привлекать Ту-142 из состава авиации Северного флота. Дальность полета охотников за подлодками позволит им полностью охватывать маршрут без посадки. Ту-142 будут контролировать акваторию Севморпути.

«Ту-142 — удачная машина, потенциал которой еще не исчерпан. Все объекты, которые там плавают, в том числе подводные лодки, эти самолеты могут обнаружить, у них для этого есть все средства. Надо восстанавливать в регионе базы, инфраструктуру. «Американцы потенциально могут планировать атаки с севера по территории России, поэтому это направление надо прикрывать», — рассказал заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков отметил, что Ту-142 может долго находиться в воздухе, осуществляя дозаправки в полете. Он добавил, что аппаратура Ту-142 позволит наблюдать любую активность на СМП. По словам эксперта, это необходимо, поскольку недружественные страны «пытаются туда лезть».

В декабре источники «Известий» сообщили, что в составе Северного флота сформировали смешанный авиакорпус, вооруженный истребителями Су-33 и вертолетами Ка-29. Одной из главных задач корпуса стала оборона Севморпути.

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