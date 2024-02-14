Войти
Известия.ru

Охраняющие виды: Севморпуть начнут патрулировать Ту-142

223
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Зачем нужны охотники за атомными субмаринами на торговом маршруте

Сверхдальние противолодочные самолеты Ту-142 привлекут для патрулирования Северного морского пути, рассказали источники «Известий» в Минобороны России. Помимо основной задачи — поиска атомных субмарин потенциального противника — они смогут следить за возможными нарушителями границы и выполнять функции поисково-спасательной службы — оказывать помощь терпящим бедствие. Это особенно важно с учетом того, что в последние годы СМП используется всё более активно. Эксперты отмечают, что в северных широтах Ту-142 будут незаменимы.

Разные задачи

К работе на Северном морском пути планируется привлекать Ту-142 из состава авиации Северного флота, рассказали источники «Известий» в военном ведомстве. Дальность их полета позволяет без посадки полностью «перекрывать» маршрут. При необходимости они смогут использоваться для поисково-спасательных операций и контроля над акваторией. Однако их прямое предназначение — поиск атомных субмарин потенциального противника.


— Такое патрулирование будет максимально эффективным, — рассказал «Известиям» заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов. — Это наши прибрежные территории, их надо контролировать. С авиацией это гораздо проще. Ту-142 — удачная машина, потенциал которой еще не исчерпан. Все объекты, которые там плавают, в том числе подводные лодки, эти самолеты могут обнаружить, у них для этого есть все средства. Надо восстанавливать в регионе базы, инфраструктуру. Американцы потенциально могут планировать атаки с севера по территории России, поэтому это направление надо прикрывать.

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Источник изображения: iz.ru

Эксперт отметил, что такие самолеты будут незаменимы для помощи терпящим бедствие.

— Усиление поисково-спасательной службы в регионе необходимо. Северный морской путь используется всё более активно, мало ли какой-то корабль с чем-то столкнется или просто сломается. А Ту-142 может дойти туда очень быстро. Как минимум он сможет сбросить продукты, палатки, — заключил Игорь Маликов.

Ту-142 — большой самолет, заточенный на противолодочные и поисково-спасательные операции, он способен очень долго висеть в воздухе, в полете дозаправляется, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Фото: ТАСС/пресс-служба Северного флота

Источник изображения: iz.ru

— Самолет может работать с баз на Кольском полуострове, в Вологде, спокойно покрывать огромные просторы Северного Ледовитого океана и своей аппаратурой наблюдать любую деятельность на Северном морском пути, — пояснил он. — Это нужно, потому что «партнеры» из недружественных стран активно пытаются туда лезть. А мы считаем, что Севморпуть — исторически наша территория и не намерены туда пускать всех желающих.

Сверхдальний и сверхточный

Дальний противолодочный Ту-142 изначально был разработан для поиска и уничтожения атомных подводных лодок. Он также может быть использован для радиоэлектронной разведки. В странах НАТО самолет, разработанный еще в 1950-х годах, получил обозначение «Медведь».

Дальность полета превышает 5 тыс. км, благодаря чему он может не только совершать длительные перелеты, но и долго находиться в районах патрулирования вражеских субмарин.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Источник изображения: iz.ru

Самолет был создан на базе турбовинтового стратегического бомбардировщика Ту-95. От прародителя его можно отличить по удлиненной кабине с более плавными обводами — в носовой части установили необходимое оборудование.

Ту-142 оснащен двухэтажной гермокабиной, в верхней части которой размещается экипаж, а в нижней — технические отсеки. Среднюю часть фюзеляжа занимают два отсека вооружения, в которых находятся средства для поиска и поражения целей — акустические радиобуи, торпеды, ракеты, мины, глубинные и обычные авиабомбы. Также самолеты могут нести до восьми противокорабельных ракет. Экипаж — девять человек. Боевая нагрузка более 11 т. Всего в 1968–1994 годах было построено около сотни Ту-142 различных модификаций.

Несколько лет назад была проведена модернизация Ту-142 — их оснастили высокоточной прицельной системой СВП-24 «Гефест». Она в автоматическом режиме рассчитывает траекторию полета боеприпаса до цели. С ней Ту-142 могут отслеживать не только подлодки, но и надводные корабли.

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Источник изображения: iz.ru

С прошлого десятилетия Россия активно строит инфраструктуру в Арктике и размещает силы для прикрытия Севморпути. Было создано объединенное стратегическое командование «Северный флот», по статусу равное военному округу. На арктических островах размещены береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», средства ПВО. Реконструированы полярные аэродромы, на них несут службу истребители. Кроме того, регулярно отрабатывается переброска морских и сухопутных сил в Арктику из других регионов. Вместе с появлением военных баз в регионе строится и транспортная инфраструктура, которая поможет использовать Севморпуть для гражданских нужд.

В декабре «Известия» сообщали, что в составе Северного флота сформирован смешанный авиационный корпус. Одна из его главных задач — защита Северного морского пути от воздушных, наземных, надводных и подводных сил противника. В состав корпуса вошли два истребительных корабельных авиационных полка — 279-й и 100-й. А также смешанный авиационный полк — на его вооружении стоят транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26 и противолодочные Ил-38Н.

Пополнил корпус и вертолетный полк, оснащенный поисково-спасательными и противолодочными Ка-27, транспортно-ударными Ка-29 и Ми-8АМТШ/МТВ-5. Авиационная техника смешанного авиационного корпуса уже приступила к дежурству на российских арктических военных базах. В частности, истребители Су-33 и МиГ-29КР корабельных авиационных полков выполняют задачи по прикрытию Северного морского пути и других арктических регионов на аэродроме Рогачево на Новой Земле.


Роман Крецул

Алексей Михайлов

Андрей Федоров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-12
Ан-26
Бал РК
Бастион
Ил-38
Ка-27
Ка-29
Ми-8
Ми-8АМТ
СПМ-3 Медведь
Су-33
Ту-142
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Арктика
СФ
Похожие новости
27.12.2023
В составе Северного флота сформирован смешанный авиационный корпус
26.12.2023
Ледяной прием: Севморпуть прикрыл смешанный авиакорпус
21.04.2023
Проверка по Тихому: опробована обновленная система обороны Камчатки
21.08.2017
Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
18.07.2016
Летающая мощь ВМФ: чем вооружена морская авиация России
14.03.2012
Авиация ВМФ России: взгляд с Запада
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.02 05:35
  • 21
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 13.02 23:46
  • 59177
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.02 18:16
  • 1
Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике
  • 13.02 16:38
  • 1
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
  • 13.02 15:13
  • 1
Противник сбивает наши БПЛА с помощью лазера
  • 13.02 14:12
  • 0
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 13.02 10:55
  • 0
США ускоренно наращивают свое присутствие в Скандинавских странах. Подробности
  • 13.02 04:19
  • 7
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 12.02 23:05
  • 0
Об очередном переделе мира.
  • 12.02 21:41
  • 1
НАТО повышает оперативную готовность в Северной Европе
  • 12.02 14:05
  • 1
Александр Лукашенко: «Мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку!»
  • 12.02 03:00
  • 1
В США придумали способ одному оператору управлять сотней дронов одновременно
  • 11.02 18:34
  • 1
На российском предприятии ВПК в Удмуртии произошел взрыв во время испытаний
  • 11.02 09:59
  • 17
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 11.02 07:40
  • 1233
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ