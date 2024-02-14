Охраняющие виды: Севморпуть начнут патрулировать Ту-142

Зачем нужны охотники за атомными субмаринами на торговом маршруте

Сверхдальние противолодочные самолеты Ту-142 привлекут для патрулирования Северного морского пути, рассказали источники «Известий» в Минобороны России. Помимо основной задачи — поиска атомных субмарин потенциального противника — они смогут следить за возможными нарушителями границы и выполнять функции поисково-спасательной службы — оказывать помощь терпящим бедствие. Это особенно важно с учетом того, что в последние годы СМП используется всё более активно. Эксперты отмечают, что в северных широтах Ту-142 будут незаменимы.

Разные задачи

К работе на Северном морском пути планируется привлекать Ту-142 из состава авиации Северного флота, рассказали источники «Известий» в военном ведомстве. Дальность их полета позволяет без посадки полностью «перекрывать» маршрут. При необходимости они смогут использоваться для поисково-спасательных операций и контроля над акваторией. Однако их прямое предназначение — поиск атомных субмарин потенциального противника.

— Такое патрулирование будет максимально эффективным, — рассказал «Известиям» заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов. — Это наши прибрежные территории, их надо контролировать. С авиацией это гораздо проще. Ту-142 — удачная машина, потенциал которой еще не исчерпан. Все объекты, которые там плавают, в том числе подводные лодки, эти самолеты могут обнаружить, у них для этого есть все средства. Надо восстанавливать в регионе базы, инфраструктуру. Американцы потенциально могут планировать атаки с севера по территории России, поэтому это направление надо прикрывать.

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий Источник изображения: iz.ru

Эксперт отметил, что такие самолеты будут незаменимы для помощи терпящим бедствие.

— Усиление поисково-спасательной службы в регионе необходимо. Северный морской путь используется всё более активно, мало ли какой-то корабль с чем-то столкнется или просто сломается. А Ту-142 может дойти туда очень быстро. Как минимум он сможет сбросить продукты, палатки, — заключил Игорь Маликов.

Ту-142 — большой самолет, заточенный на противолодочные и поисково-спасательные операции, он способен очень долго висеть в воздухе, в полете дозаправляется, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Фото: ТАСС/пресс-служба Северного флота Источник изображения: iz.ru

— Самолет может работать с баз на Кольском полуострове, в Вологде, спокойно покрывать огромные просторы Северного Ледовитого океана и своей аппаратурой наблюдать любую деятельность на Северном морском пути, — пояснил он. — Это нужно, потому что «партнеры» из недружественных стран активно пытаются туда лезть. А мы считаем, что Севморпуть — исторически наша территория и не намерены туда пускать всех желающих.

Сверхдальний и сверхточный

Дальний противолодочный Ту-142 изначально был разработан для поиска и уничтожения атомных подводных лодок. Он также может быть использован для радиоэлектронной разведки. В странах НАТО самолет, разработанный еще в 1950-х годах, получил обозначение «Медведь».

Дальность полета превышает 5 тыс. км, благодаря чему он может не только совершать длительные перелеты, но и долго находиться в районах патрулирования вражеских субмарин.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков Источник изображения: iz.ru

Самолет был создан на базе турбовинтового стратегического бомбардировщика Ту-95. От прародителя его можно отличить по удлиненной кабине с более плавными обводами — в носовой части установили необходимое оборудование.

Ту-142 оснащен двухэтажной гермокабиной, в верхней части которой размещается экипаж, а в нижней — технические отсеки. Среднюю часть фюзеляжа занимают два отсека вооружения, в которых находятся средства для поиска и поражения целей — акустические радиобуи, торпеды, ракеты, мины, глубинные и обычные авиабомбы. Также самолеты могут нести до восьми противокорабельных ракет. Экипаж — девять человек. Боевая нагрузка более 11 т. Всего в 1968–1994 годах было построено около сотни Ту-142 различных модификаций.

Несколько лет назад была проведена модернизация Ту-142 — их оснастили высокоточной прицельной системой СВП-24 «Гефест». Она в автоматическом режиме рассчитывает траекторию полета боеприпаса до цели. С ней Ту-142 могут отслеживать не только подлодки, но и надводные корабли.

Фото: ТАСС/Минобороны РФ Источник изображения: iz.ru

С прошлого десятилетия Россия активно строит инфраструктуру в Арктике и размещает силы для прикрытия Севморпути. Было создано объединенное стратегическое командование «Северный флот», по статусу равное военному округу. На арктических островах размещены береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», средства ПВО. Реконструированы полярные аэродромы, на них несут службу истребители. Кроме того, регулярно отрабатывается переброска морских и сухопутных сил в Арктику из других регионов. Вместе с появлением военных баз в регионе строится и транспортная инфраструктура, которая поможет использовать Севморпуть для гражданских нужд.

В декабре «Известия» сообщали, что в составе Северного флота сформирован смешанный авиационный корпус. Одна из его главных задач — защита Северного морского пути от воздушных, наземных, надводных и подводных сил противника. В состав корпуса вошли два истребительных корабельных авиационных полка — 279-й и 100-й. А также смешанный авиационный полк — на его вооружении стоят транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26 и противолодочные Ил-38Н.

Пополнил корпус и вертолетный полк, оснащенный поисково-спасательными и противолодочными Ка-27, транспортно-ударными Ка-29 и Ми-8АМТШ/МТВ-5. Авиационная техника смешанного авиационного корпуса уже приступила к дежурству на российских арктических военных базах. В частности, истребители Су-33 и МиГ-29КР корабельных авиационных полков выполняют задачи по прикрытию Северного морского пути и других арктических регионов на аэродроме Рогачево на Новой Земле.

Роман Крецул

Алексей Михайлов

Андрей Федоров