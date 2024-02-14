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Раскрыта орбита секретного американского корабля X-37B

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X-37B Orbital Test Vehicle
X-37B Orbital Test Vehicle
Источник изображения: © EPA/US AIR FORCE

Многоразовый беспилотный космический корабль Военно-воздушных сил (ВВС) США X-37B перемещается по высокоэллиптической орбите высотой от 323 до 38 838 километров с наклонением 59,1 градуса. Об этом пишет ArsTechnica.

Издание ссылается на данные, раскрытые финским астрономом-любителем Томи Симолой. ArsTechnica отмечает, что хотя ВВС США официально не раскрывали параметры орбиты корабля, они наверняка известны России и Китаю.

Ракета Falcon Heavy с кораблем X-37B стартовала с площадки 39А на мысе Канаверал во Флориде 29 декабря прошлого года.

Как следует из анализа его возможной траектории, проведенной экспертом Марко Лангбруком, часть траектории полета корабля может располагаться над приполярными регионами России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
X-37
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