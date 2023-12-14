Американский X-37B полетает над приполярными регионами России

Многоразовый беспилотный космический корабль X-37B Военно-воздушных сил (ВВС) США, запуск которого должен состояться на текущей неделе, полетает над приполярными регионами России, следует из анализа его возможной траектории, проведенной экспертом Марко Лангбруком.

По его данным, американский космический корабль будет выведен на эллиптическую орбиту с высотой в десятки тысяч миль над поверхностью Земли.

Как пишет ArsTechnica, использование сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy «дает X-37B и всему, что он несет на борту, постоянный вид на полярные регионы, тогда как предыдущие миссии космического корабля охватывали территорию ближе к экватору».

В ноябре американское издание объяснило выбор сверхтяжелого носителя Falcon Heavy для запуска мини-шаттла X-37B необходимостью его выведения на более высокую орбиту, чем это делалось ранее, на что указывает, в частности, заявление Космических сил США о новых орбитальных режимах.

В феврале начальник Военно-космической академии Можайского генерал-майор Николай Нестечук заявил, что угрожающие российским спутникам боевые системы могут выводиться в составе группировок типа OneWeb или Starlink, а также многоразового корабля-носителя X-37B.