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В России заявили об угрозе потери управления стратегическими ядерными силами

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Источник изображения: vpk-news.ru

В США ведутся работы по созданию боевых космических средств, позволяющих выводить из строя российские спутники и, как следствие, обеспечивать потерю контроля над российскими стратегическими ядерными силами. Заявление начальника Военно-космической академии Можайского генерал-майора Николая Нестечука приводит РИА Новости.

По его словам, некоторые образцы таких боевых систем уже разработаны американской стороной. «Они способны осуществить скрытый маневр, сближение с нашим космическим аппаратом и его выведение из строя, в любых условиях обстановки, в любой период», — сказал Нестечук в ходе круглого стола в Совете Федерации.

По его оценке, угрожающие российским спутникам боевые системы могут выводиться в составе группировок типа OneWeb или Starlink, а также многоразового корабля-носителя X-37B. «Это значит потерять управление, прежде всего, стратегическими ядерными силами, чего допустить нельзя», — допустил начальник.

В декабре 2021 года военный эксперт Дмитрий Корнев заявил, что российский лазерный комплекс «Пересвет» предназначен для вывода из строя спутников и является одним из эшелонов противокосмической обороны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
X-37
Пересвет
Проекты
Ядерный щит
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