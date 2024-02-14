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Военное обозрение

TNI: Новые самолёты для ВВС США превосходят технику России и Китая, но они «очень дорогие»

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты разрабатывают и закупают для ВВС новейшие самолеты, которые превосходят боевые самолеты потенциальных противников, но они получаются слишком дорогими. Как пишет The National Interest, даже Пентагон со своим военным бюджетом может не потянуть их эксплуатацию.

США разрабатывает технику следующего поколения, необходимую для удержания военного превосходства над противником. Американские компании стремятся внедрить передовые технологии в оружие, пока это не сделали России и Китай. Новые самолеты, которые в ближайшее время начнут поступать в ВВС США, на голову превосходят технику противника, но обладают одним недостатком - они жутко дорогие. Речь идет о новейшем стратегическом бомбардировщике B-21 Raider, а также перспективных истребителях шестого поколения, которые разрабатываются в рамках программ F/A-XX и Next-Generation Air Dominance (NGAD).

Несмотря на то, что после ввода в эксплуатацию эти платформы станут грозными разработками, колоссальные затраты, связанные с каждой программой, вызывают беспокойство (...) использование этих платформ может быть значительно сокращено в ближайшие годы, особенно с учетом растущего ежегодного дефицита бюджета Америки

- пишет издание.

Ранее сообщалось, что новый американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider обойдется Пентагону в 750 млн. долларов, но это только при закупке более ста машин. В ином случае его стоимость будет еще выше.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
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