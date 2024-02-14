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В Турции объяснили, почему Пентагон убрал Залужного (Cumhuriyet, Турция)

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. 28 июля 2023 года
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. 28 июля 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Пресс-служба президента Украины через AP

Cumhuriyet: США убрали Залужного за неповиновение военным советникам Пентагона

Конфликт произошел не между президентом Украины и уже бывшим главкомом ВСУ, а между Залужным и Пентагоном, уверен автор статьи из Cumhuriyet. Залужный "не слушал американских военных советников", что, якобы, и привело к провалу контрнаступления. Однако тогда ВСУ не спасли бы и инструкции от США, считает журналист.

Мехмет Али Гюллер

Президент Украины Владимир Зеленский в конце концов уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. Мы говорим "в конце концов", потому что конфликт Зеленского и Залужного в течение некоторого времени был самой обсуждаемой темой.

Источник проблемы, по сути, состоит в том, что украинское контрнаступление при поддержке США / НАТО не смогло принести Киеву ни метра новой территории, и политики хотят обвинить в этом военных.

По мнению немецкого полковника Вольфганга Рихтера (Wolfgang Richter), давшего интервью немецкому телеканалу NTV, конфликт Зеленского и Залужного возник потому, что глава государства хотел продолжения контрнаступления, однако главнокомандующий ВСУ отвел войска в оборону, исходя из средств и возможностей армии. Зеленский хочет вернуть утраченные земли, но Залужный утверждает, что это все несбыточные планы.

Картину можно коротко резюмировать как глубокий разрыв между политической целью и военной реальностью. Зеленский ставит цель, но Залужный не может достичь ее из-за реальной ситуации на поле боя.

Залужный, кстати говоря, открыто показал это противоречие в интервью журналу Economist, подчеркнув: "Конфликт с Россией зашел в тупик".

Не слушал американских военных советников

Так почему же Зеленский ставит цель, которая не соответствует возможностям его армии? Вот в чем главный вопрос.

Дело в том, что Зеленский руководствуется потребностями Америки, а не собственной страны. Украинская стратегия США основана на затяжном конфликте. Чем дольше будет продолжаться вооруженное противостояние, тем дольше Москва будет занята им, тем сильнее разрушатся отношения между Россией и Европой, а значит, Соединенные Штаты смогут продавать больше сжиженного природного газа Евросоюзу, держать его под своим контролем, сохранять в Европе господство атлантизма в противовес Китаю и России и прочее.

Поэтому конфликт на самом деле происходил не между Зеленским и Залужным, а между Пентагоном и Залужным. Согласно анализу Politico, бывший главнокомандующий ВСУ в ходе провалившегося контрнаступления не слушал военных советников Пентагона и применял собственную тактику.

Правда, даже если бы тактика Пентагона соблюдалась, результат не изменился бы, поскольку ошибку стратегии невозможно было бы исправить с помощью тактики.

Тупик Украины

Вместо Залужного президент Украины Зеленский назначил главнокомандующим ВСУ командующего сухопутными силами, генерал-полковника Александра Сырского. Министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал это так: "Конфликт не будет прежним. Он меняется и требует перемен. Нужны новые подходы, новые стратегии".

Как нам следует оценивать эти слова? Перейдут ли украинцы к новому наступлению с 500-тысячной армией, сформированной за счет масштабной мобилизации, которой Зеленский требует в течение некоторого времени? Такое наступление будет иметь еще более трагические последствия, чем первое, поскольку вновь мобилизованная армия будет еще неопытнее. Или же новой стратегией будет "особая война" Пентагона?

Какой бы вариант ни был выбран, украинцы, как отметил Залужный, зашли в тупик. Киев не может достичь своих целей, постоянно нуждаясь в Западе и все время надеясь на одобрение военной помощи со стороны конгресса и европейских парламентов.

Более того, пока Украина продолжает применять американскую стратегию затяжного конфликта, у нее даже может не остаться земли, которую нужно защищать.

Это, должно быть, видно, поскольку, судя по карте мира до Второй мировой войны, ее западные соседи уже ждут, затаившись в засаде!

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