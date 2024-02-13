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На Восточном начали второй этап испытаний инфраструктуры «Ангары»

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Российские ракеты линейки «Ангара»
Российские ракеты линейки «Ангара».
Источник изображения: techcult.ru

На космодроме Восточный начался второй этап комплексных испытаний на стартовой площадке для ракет космического назначения семейства «Ангара». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Отмечается, что утром после построения расчета замначальника стартового комплекса зачитал распоряжение директора о переводе площадки в состояние готовности.

«Руководители работ провели инструктажи и поставили задачи на период проведения второго этапа испытаний — они продлятся больше месяца», — заявили в госкорпорации.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили о подготовке ракеты «Союз-2.1б» к пуску с космическим аппаратом «Метеор-М» №2-4.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Проекты
Союз-2 РН
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