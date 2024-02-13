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«Роскосмос» начал подготовку «Союз-2.1б» по программе «Метеор-М»

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РН «Союз-2.1б»
«Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с тремя спутниками «Гонец-М» и первым аппаратом федерального проекта «Сфера» − «Скиф-Д».
Источник изображения: КЦ «Восточный» / Роскосмос

Ракету «Союз-2.1б» на космодроме «Восточный» начали готовить к приему по программе спутника «Метеор-М» №2-4. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Отмечается, что «расчет Стартового комплекса проверит работоспособность систем и агрегатов технологического оборудования, осуществит плановый отвод мобильной башни обслуживания и возвращение в исходное состояние». Кроме того, планируется осуществить «прием, хранение и подготовку компонентов ракетного топлива и сжатых газов для заправки перед пуском».

В январе госкорпорация сообщила, что на «Восточном» заправили топливом и сжатыми газами разгонный блок «Фрегат» для запуска космического аппарата «Метеор-М» №2-4 и попутной полезной нагрузки на «Союзе-2.1б».

Спутник «Метеор-М» №2-4, запуск которого запланирован на февраль, предназначен для решения задач гидрометеорологического обеспечения, мониторинга климата и окружающей среды.

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