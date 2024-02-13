Войти
Ростех

АФК «Система» и КАМАЗ заключили соглашение о сотрудничестве в области водородных технологий

127
0
0
Тагир Ситдеков и Сергей Когогин
Президент АФК «Система» Тагир Ситдеков и генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин.
Источник изображения: ПАО «КАМАЗ»

Ведущий российский производитель грузовой автомобильной техники КАМАЗ и российская инвестиционная компания АФК «Система» заключили соглашение о сотрудничестве в области развития водородных технологий. Документ подписали президент АФК «Система» Тагир Ситдеков и генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин. Соглашение направлено на объединение и координацию усилий в создании серийных изделий, использующих водород. Среди них грузовой автомобиль, складская техника, водный автобус-электроход, мобильные водородные заправочные станции, электролизеры и др.

«Водородная энергетика – крайне перспективное направление как с точки зрения высоких показателей по энергоэффективности, так и охраны окружающей среды, поскольку водород является самым экологически чистым видом топлива. АФК «Система» с 2022 года ведет планомерную работу по этому направлению и уже добилась значимых результатов. Осенью прошлого года один из наших активов – Sitronics Group – в акватории Невы провел успешные испытания судна с электрохимическим генератором, вырабатывающим энергию из водорода. Соглашение со столь крупным партнером, как КАМАЗ даст мощный импульс в развитии водородных технологий не только в периметре наших компаний, но и в масштабе всей страны», – отметил президент АФК «Система» Тагир Ситдеков.

«Мы уже имеем опыт разработок и внедрения перспективных водородных технологий в коммерческом транспорте. Но эта тематика требует интеграции усилий не только производителей автотехники, но и передовых технологических компаний, среди которых, конечно, и АФК «Система». Уверен, что наша совместная работа, как российских лидеров в своих отраслях, приведет к практическому результату по внедрению водородных технологий в целом ряде направлений», – подчеркнул генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Также в рамках соглашения стороны намерены взаимодействовать с образовательными учреждениями для подготовки кадров в области водородных технологий и электротранспорта.

КАМАЗ активно модернизирует технологические площадки и осваивает выпуск новых продуктов, отвечая на санкционное давление уверенным ростом импортозамещающих производств, внося значительный вклад в системное восстановление отечественного автомобилестроения.

С 2022 года АФК «Система» приступила к разработке и внедрению водородных технологий в экономику, создав два R&D-подразделения – Центр водородных технологий и Центр водородной энергетики (совместно с Российской академией наук).

В числе инновационных проектов Центра водородных технологий – создание электрохимического генератора для одного из первых судов на водородном топливе в России. Эта разработка позволит увеличить дальность хода электросудов, которые производит компания Emperium, входящая в Sitronics Group.

В целях подготовки необходимых специалистов для новой отрасли при поддержке Благотворительного фонда «Система» открыта вечерняя школа «Водородная энергетика» на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. В прошлом году порядка 60 студентов прошли в ней обучение, и лучшие из них начали работать в Центре водородных технологий.

В рамках профориентационной и образовательной деятельности БФ «Система» запустил стипендиальную программу с отдельной номинацией «Технологии водородной энергетики» в партнерстве с Центром водородных технологий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КАМАЗ
Проекты
БФ
Похожие новости
07.09.2021
Огнем и «Клещом»: в России испытали новую систему минных заграждений
10.08.2020
Был ваш - станет наш: может ли Россия перехватить дроны США
29.06.2020
Реактивная артиллерия будущего
07.02.2020
Флотские водители готовятся к конкурсу «Военное ралли»
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
10.01.2018
Что ждет российскую армию в 2018 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.02 00:44
  • 59147
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.02 23:05
  • 0
Об очередном переделе мира.
  • 12.02 21:41
  • 1
НАТО повышает оперативную готовность в Северной Европе
  • 12.02 17:48
  • 11
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 12.02 14:05
  • 1
Александр Лукашенко: «Мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку!»
  • 12.02 03:00
  • 1
В США придумали способ одному оператору управлять сотней дронов одновременно
  • 11.02 18:34
  • 1
На российском предприятии ВПК в Удмуртии произошел взрыв во время испытаний
  • 11.02 09:59
  • 17
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 11.02 07:40
  • 1233
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.02 22:07
  • 401
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 09.02 21:40
  • 0
О влиянии искусственного интеллекта на ход боевых действий
  • 09.02 15:19
  • 0
Снова наступаем на одни и те же грабли
  • 09.02 12:01
  • 6
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 09.02 06:30
  • 2
Новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 протестировали в ВСУ
  • 09.02 02:07
  • 1
General Atomics показала новый разведывательный беспилотник XQ-67A