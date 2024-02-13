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Эксперты из аналитической корпорации Rand считают, что конфликт на Украине необходимо завершить как можно раньше. Именно такую рекомендацию специалисты дали властям США в своем недавнем отчете.

Как пишут аналитики, Украина при сценарии затяжной войны может потерять еще больше территорий. При этом существенно возрастает и риск прямого столкновения России с НАТО.

В документе говорится, что американским властям следовало бы перестать принимать решения, исходя из стратегии военного времени, так как затягивание конфликта на Украине будет иметь крайне нежелательные и, вероятно, необратимые последствия для самих Соединенных Штатов. В первую очередь, это касается экономических проблем.

В свою очередь, по нению экспертов, если американские власти начнут способствовать устойчивому прекращению огня, то это даст Киеву возможность для сдерживания дальнейшего продвижения России. Более того, аналитики Rand рекомендуют администрации Белого дома побудить Украину к переходу к обороне, отказавшись от возвращения утраченных территорий военным путем.

Наконец, если Вашингтону удастся завершить конфликт, специалисты предостерегают американские власти от жесткой послевоенной риторики в адрес России, что может привести к вооруженному противостоянию уже между РФ и США.

В данном случае обращает на себя внимание то, что в отчете регулярно делаются призывы к американским властям прекратить конфликт на Украине. Таким образом, на Западе уже даже не скрывают, что действия Киева полностью продиктованы из Вашингтона, а окончание вооруженного противостояния зависит от решения администрации США.