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Военное обозрение

КНДР провела испытания новой системы баллистического управления для боеприпасов РСЗО калибра 240 мм

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Источник изображения: topwar.ru

Северокорейская армия в скором времени получит на вооружение новый управляемый снаряд для РСЗО калибра 240 мм, накануне прошли испытания новой системы баллистического управления, разработанной Академией национальной обороны КНДР. Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Министерство обороны КНДР завершило испытания нового управляемого боеприпаса калибра 240 мм для реактивных систем залпового огня. 11 февраля 2024 года на одном из полигонов были испытаны системы управления боеприпасом с изменением траектории. Как заявляется, возможности снаряда полностью удовлетворили требования военных.

Разработка управляемого реактивного снаряда калибра 240 мм и системы управления траекторией качественно изменит возможности реактивных орудий нашей армии

- говорится в сообщении ЦТАК.

Южнокорейские военные внимательно отследили испытания нового управляемого снаряда, стрельба из РСЗО велась в направлении Жёлтого моря из района портового города Нампхо. Соответствующее сообщение о прошедших испытаниях Комитет начальников штабов не публиковал, так как военные сообщают лишь об испытаниях крупных вооружений.

Отметим, что КНДР очень активно разрабатывает новые вооружения, в том числе и РСЗО. В прошлом году проводились испытания установки калибра 600 мм, способной нести тактический ядерный заряд. В этом году Пхеньян испытал новые боеприпасы к РСЗО калибра 240 мм. Кроме этого, в течение этого года испытаны крылатые ракеты наземного и морского базирования, а также баллистические ракеты, в том числе межконтинентальные.

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Страны
КНДР
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Ядерный щит
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