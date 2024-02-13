Руководство НАТО хочет взять на себя координацию поставок оружия Киеву

ЦАМТО, 12 февраля. Североатлантический блок хочет взять на себя координацию поставок оружия на Украину. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники.

Как отмечается, ранее руководство НАТО всегда подчеркивало, что помощь Украине – это вопрос суверенных решений отдельных стран-членов и двусторонних соглашений с Киевом, а не программа альянса, однако теперь, чтобы обезопасить себя от возможной смены власти в Вашингтоне, НАТО хочет взять на себя координацию поставок оружия на Украину.

Уточняется, что в руководстве НАТО считают, что целесообразно интегрировать формат "Рамштайн", также известный как Контактная группа по Украине, в структуры НАТО и, тем самым, обезопасить себя от возможной смены власти в Вашингтоне. На минувшей неделе такую возможность впервые обсуждали в кругу стран-членов НАТО.

"В НАТО начинается фундаментальная смена курса: западный оборонный союз готовит планы по тому, чтобы взять на себя координацию поставок вооружения на Украину", – пишет издание со ссылкой на дипломатов и представителей западных правительств.

Как отмечает газета, в Североатлантическом альянсе растет неуверенность в том, что Вашингтон продолжит поставлять вооружение Киеву, если в ноябре президентские выборы в США выиграет бывший глава государства Дональд Трамп. По информации издания, разработкой плана по интеграции занимались советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Отмечается, что правительство ФРГ отнеслось к инициативе скептически, так как это может означать, что НАТО ведет войну против России. С другой стороны, эту инициативу поддержали правительства стран восточной Европы, однако издание не уточняет, каких именно.