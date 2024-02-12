Эстония получила береговой противокорабельный ракетный комплекс Blue Spear 5G

Государственный центр оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus - RKIK) 10 февраля 2024 года сообщил, что в Эстонию прибыл закупленный подвижный береговой противокорабельный ракетный комплекс с противокорабельными ракетами Blue Spear 5G, поставленный израильско-сингапурской компанией Proteus Advanced Systems Pte. Ltd. - совместным предприятием израильской компании Israel Aerospace Industries (IAI) и сингапурской ST Engineering Land Systems Ltd. Эстония стала первым получателем ракет Blue Spear 5G, представляющих собой по сути экспортный вариант новой израильской противокорабельной ракеты Gabriel V (Gabriel 5) разработки IAI.

Контейнеризированная самоходная пусковая установка на автомобильном шасси Scania 8х8 приобретенного Эстонией подвижного берегового противокорабельного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами Blue Spear 5G производства израильско-сингапурской компании Proteus Advanced Systems (с) кадр из видео Proteus Advanced Systems

Контракт на закупку подвижного берегового противокорабельного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами Blue Spear 5G был заключен RKIK с компанией Proteus Advanced Systems в октябре 2021 года. По данным эстонских СМИ, стоимость контракта состаляет около 100 млн евро.

Фактически береговой вариант комплекса Blue Spear 5G был специально разработан в рамках этого контракта для Эстонии и прошел соответствующие испытания в Израиле. Комплекс, судя по изображениям на распространенном рекламном видео Proteus Advanced Systems, выполнен на автомобильном шасси Scania 8х8, причем все его элементы замаскированы под коммерческие фургоны. Пусковая установка выполнена четыреконтейнерной подъемной. Сообщается, что непосредственные работы по монтажу элементов комплекса на шасси Scania 8х8 выполнила эстонскаякомпания Pro Lift OÜ.

В составе ВМС Эстонии подвижный береговой противокорабельный ракетный комплекс с ракетами Blue Spear 5G вошел в состав сформированного берегового ракетного дивизиона с численностью личного состава более 100 военнослужащих, причем заявлено, что часть их уже прошла обучение (видимо, в Израиле). Представители ВМС Эстонии заявили, что изучается возможность в последующем развертывания ракет Blue Spear 5G и в варианте корабельного базирования. Ракеты Blue Spear 5G имеют заявленную дальность 290 км (в соответствии с лимитами РКРТ) и способны поражать как морские, так и стационарные наземные цели. По ряду публикаций, фактическая дальность Gabriel V / Blue Spear 5G достигает 400 км по высотному профилю полета. Таким образом, с получением ракетного комплекса с ракетами Blue Spear 5G Эстония получает возможности поражения целей на оперативно-тактической дальности.

О создании совместного предприятия Proteus Advanced Systems для совместного производства и реализации ракет Gabriel V под брендом Blue Spear было объявлено летом 2020 года, и первоначально ожидалось, что данный проект ориентирован в первую очередь на ВМС Сингапура, а также других стран Юго-Восточной Азии. Сообщалось, что в рамках этого СП сингапурская ST Engineering Land Systems отвечает за производство боевой части и твердотопливного стартового двигателя ракеты. В декабре 2023 года министерство национальной обороны Сингапура выдало Proteus Advanced Systems контракт на поставку ракет Blue Spear 5G для замены американских ракет Harpoon на шести фрегатах сингапурского флота типа Formidable в ходе предстоящего их среднего ремонта и модернизации. Оригинальные ракеты Gabriel V серийно производятся IAI с 2018 года и закуплены ВМС Израиля и Финляндии.

Ракета Blue Spear 5G имеет стартовый вес 1250 кг, боевую часть весом 150 кг, длину 5,5 м, оснащена маршевым турбореактивным двигателем и имеет "высокую дозвуковую" скорость. Система управления комбинированная и включает активную радиолокационную головку самонаведения, инерциально-спутниковую систему наведения и двухсторонний даталинк, позволяющий осуществлять наведение ракеты в полете и ее перенацеливание.

"Приобретение противокорабельных ракет имеет решающее значение для повышения уровня обороноспособности военно-морских сил и Эстонии в целом. Мы достигли еще одной важной вехи, которая необходима для обеспечения чувства безопасности народа Эстонии и защиты страны как на море, на суше, так и в воздухе. Наличие Blue Spear в составе ВМС существенно увеличивает дальность поражения Сил обороны Эстонии и усиливает сдерживание возможного агрессора", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. В свою очередь, заместитель командующего ВМС Эстонии кэптен Йохан-Элиас Селямаа заявил, что "ракетный комплекс надводной обороны Blue Spear 5G вместе с морскими минами станет краеугольным камнем морской обороны Эстонии на ближайшие десятилетия".

Изображение противокорабельной ракеты Blue Spear 5G (с) Israel Aerospace Industries

Испытательные стрельбы в Израиле изготовленного для Эстонии подвижного берегового противокорабельного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами Blue Spear 5G производства израильско-сингапурской компании Proteus Advanced Systems (с) кадр из видео Proteus Advanced Systems

Радиус действия приобретенного Эстонией подвижного берегового противокорабельного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами Blue Spear 5G производства израильско-сингапурской компании Proteus Advanced Systems в соответствии с официально заявленной дальностью 290 км (с) news.err.ee

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